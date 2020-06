धार्मिक भावनाएं भड़कने से नाराज यूजर्स Netflix का करना चाहते हैं Boycott, जानें पूरा मामला

#Boycott Netflix: Netflix India अपनी हालिया वेबसीरीज 'Krishna and His Leela' को लेकर विवादों में घिर गई है। इस सीरीज में जो पुरुष किरदार बताया गया है उसके कई महिलाओं से शारीरिक संबंध बताए गए हैं उनमें से एक महिला का नाम 'राधा' भी है। हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र भगवान कृष्ण और राधा का नाम इस तरह के उत्तेजक कंटेट में आने के बाद लोगों का गुस्सा Netflix के खिलाफ भड़क गया है। इसके साथ ही ट्विटर पर 'Boycott Netflix' ट्रेंड होने लगा है। लोगों ने इस शो को 'Hinduphobic' भी करार दिया है और इसे अपने धर्म की बेइज्जती बताया है।

इस बीच कई लोगों ने पाताल लोक और बेताल जैसी वेबसीरीज के पोस्टर भी यह कहते हुए डाले हैं कि यह वेब सीरीज़ एंटी हिंदू कंटेंट को दिखा रही हैं।

भगवान कृष्ण के नाम का आपत्तिजनक इस्तेमाल करने से यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा 'अब इससे ज्यादा सहनशक्ति नहीं बची है। @NetflixIndia तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैसों से ही हमारी आस्था के खिलाफ सीरीज बनाने की..? किसी के विश्वास को खत्म करना किसी एक के एंटी नेशनल जीरो टॉलरेंस को खत्म करने से ज्यादा बढ़ा अपराध है।'

एक अन्य यूजर ने लिखा 'वेब सीरीज #KrishnaAndHisLeelaOnNetflix दिखा रही है कि कृष्ण के कई महिलाओं से संबंध थे और उनमें से एक का नाम राधा था। हिंदुवाद क झूठ, प्रोपोगेंडा के जरिए खुले तौर पर टारगेट किया जाता है, हमेशा हमारे भगवान की ही बेइज्जती क्यों की जाती है? Because @NetflixIndia is Hinduphobic.#BoycottNetflix'

I had cancel my subscription of Netflix , This @netflix continuously hurting the Hindu Sentiment#BoycottNetflix pic.twitter.com/PiWuFEyBwh — sagar singh (@sagarsingh0507) June 29, 2020

In the web series "Krishna and His Leela" on Netflix,they are spreading hatred against hindu community. The Indian government should make censorship law for OTT platform. Plz look in this matter and take action against these platforms @MinOfCultureGoI @rsprasad #BoycottNetflix — BK (@its_kumarB) June 29, 2020

Netflix are pursuing the liberal/ marxist propaganda of misrepresenting Hindu religion 😠 Netflix done it again, Web Series called "Krishna & His Leela" showing Krishna have sexual affairs wth many women & one of them named as Radha. Why always insult our Gods? #BoycottNetflix pic.twitter.com/RD8AI760hL — Aman Goyal (@amangoyal1996) June 29, 2020

Web Series #KrishnaAndHisLeelaOnNetflix showing #Krishna have sexual affairs with many women & one of them named as #Radha. The audacity to openly target #Hinduism wth lies, deceit, propaganda Why always insult our Gods? Because @NetflixIndia is Hinduphobic.#BoycottNetflix pic.twitter.com/3oOzwuxRgY — Paritush Choudhury🇮🇳 (@paritush_assam) June 29, 2020

We all should #BoycottNetflix as @netflix & @NetflixIndia are indulging is promoting Hinduphobic content via web series like Sacred Games, Leila, Ghoul, Delhi Crime etc. Its recent web series #KrishnaAndHisLeela has tried to insult highly revered Hindu Gods - Shrikrishna & https://t.co/COotMfggqg — Vivek Chaudhary (@advocatevivekch) June 29, 2020

