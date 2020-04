Irrfan Khan के निधन की खबर से Bollywood सदमे में, फैन्स यकीन करने को तैयार नहीं

Bollywood Reactions on Irrfan Khan demise: की मौत की खबर आते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक उम्दा अभिनेता उनके बीच नहीं है। कोलोन इंफेक्शन के कारण मंगलवार को खबर आई थी कि इरफान खान मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आईसीयू में है। उसके बाद से उनकी मौत की खबरें आने लगी थी लेकिन बुधवार रात 1 बजे एक्टर के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, वह अभी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले शूजित सरकार ने ट्वीट कर उनकी निधन पर शोक व्यक्त किया।

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

इरफान खान के विधन की खबर लगते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना लगा। बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर्स ने उनके निधन पर दुख जताया है और कहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री का एक हीरा खो दिया है। वहीं फैन्स ये मानने को तैयार नहीं है कि वाकई अब वह इस दुनिया में नहीं है।

एक्टर फरहान अख्तर ने कहा, 'इरफान सही मायने में एक दयालु अभिनेता थे और उन्होंने जो जादू पर्दे पर उतारा उसे बहुत याद किया जाएगा।'

#IrrfanKhan was truly a one of a kind actor and the magic he brought to the screen will be sorely missed. RIP. #gonetosoon — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 29, 2020

अनुपम खेर ने एक इमोशनल वीडियो मैसेज करके कहा कि वह बहुत जल्दी चला गया। उन्होंने लिखा, 'एक प्रिय मित्र, बेहतरीन अभिनेताओं में से एक और एक अद्भुत इंसान इरफान खान के निधन की खबर से ज्यादा दिल दुखाने वाला और दुखद कुछ नहीं हो सकता। दुखद दिन !! उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Nothing can be more heartbreaking and tragic than the news of passing away of a dear friend, one of the finest actors and a wonderful human being #IrrfanKhan. Saddest day!! May his soul rest in peace. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/QSm05p7PfU — Anupam Kher (@AnupamPKher) April 29, 2020

एक्टर सनी देओल ने ट्वीट किया, 'इरफान खान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके काम को हमेशा याद रखा जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Very sad to hear about Irrfan Khan . May his work always be remembered and his soul rest in peace 🙏🏽 #IrrfanKhan — Sunny Deol (@iamsunnydeol) April 29, 2020

बोनी कपूर ने कहा कि हमने एक हमने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया है। वह बहुत अंत तक लड़े। इरफान खान आपको हमेशा याद किया जाएगा। परिवार के प्रति संवेदना।

We have lost one of the finest Actor. He fought till the very end. Irrfan Khan you shall always be missed. Condolences to the Family. #IrrfanKhan #RestInPeace — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) April 29, 2020

मधुर भंडारकर ने कहा, 'मैंने 2004 की फिल्म आन में इरफान खान के साथ काम किया है और हमेशा उन्हें एक शानदार और बहुमुखी अभिनेता, एक अद्भुत इंसान और एक महान दोस्त के रूप में जाना जाता है। उनका असामयिक निधन फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।'

I've worked with #IrrfanKhan in 2004 film AAN and have always known him to be a Brilliant & Versatile Actor, a wonderful human being and a great friend. His untimely demise is a great loss to the Films Industry. My deepest condolences to his family & friends. RIP my friend.🙏 pic.twitter.com/VWD7JozQCZ — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) April 29, 2020

