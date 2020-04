Kartik Aaryan के फैन्स को फिल्ममेकर सुभाष घई ने एक ट्रीट दी है। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वह Salman Khan और Aamir Khan को निहारते हुए देखा जा सकता है। यह फोटो वास्तव में पांच साल पहले की है जो कि सुभाष घई के जन्मदिन की पार्टी पर खींची गई थी। इस फोटो में सुभाष घई दोनों खानों के साथ बात कर रहे हैं और पास में खड़े कार्तिक आर्यन दोनों को निहारते हुए मुस्कुरा रहे हैं।

सुभाष घई ने साल 2014 में कार्तिक आर्यन के साथ काम किया था। उन्होंने इस फोटो को ट्वीट करते हुए दिल छूने वाला मैसेज लिखा। उन्होंने पोस्ट में शेयर किया कि कार्तिक आमिर और सलमान की तरह मेहनत कर रहे हैं। डायरेक्टर ने कार्तिक की तारीफ भी की और कहा कि कार्तिक ने जो सफलता हासिल की है उन्हें उन पर गर्व है।

उन्होंने लिखा था, '2015 के मेरे जन्मदिन पर मैंने कार्तिक आर्यन की आंखों में सपने देखे जो मेरी आखिरी फिल्म #KAANCHI के हीरो थे, जो आमिर खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार की तरह कड़ी मेहनत कर रहे थे।''

On my birthday bash 2015 I saw the dreams in Kartik Aryan’s eyes who was hero of my last film #KAANCHI working hard to be superstar like aamir khan N salman khan 😊

Today I am glad n proud of Kartik ⁦@TheAaryanKartik⁩

he has caught the ladder of success. My blessings🙏🏽 pic.twitter.com/BDamJL1GAx

— Subhash Ghai (@SubhashGhai1) April 26, 2020