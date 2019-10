Janhvi Kapoor Upcoming Movies: Boney Kapoor और Sridevi की बड़ी बेटी Janhvi Kapoor ने बॉलीवुड में पिछले साल फिल्म Dhadak से डेब्यू किया था। शशांक खेतान निर्देशित मराठी फिल्म Sairat की इसे रीमेक में वह Ishaan Khattar के साथ नजर आई थी। Karan Johar के प्रोडक्शन में बनी अपनी पहली रिलीज के बाद से ही जान्हवी बिजी हो गई हैं और उनकी झोली में अभी पांच फिल्में है।

गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल



जान्हवी की आगामी फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। इसे शरण शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस के तले करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में जान्हवी कपूर के अलावा पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी हैं। यह फिल्म गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है जो कि कॉम्बेट में पहली इंडियन फीमेल एयरफोर्स पायलट है। फिल्म की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की गई थी।

फिल्म 13 मार्च, 2020 को थिएटर में रिलीज होगी। जान्हवी ने 29 अगस्त, 2019 को पहला पोस्ट शेयर किया था।



रूही अफजा

जान्हवी के पास एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा रूही अफजा भी है। इस फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा भी लीड रोल में और पंकज त्रिपाठी, आमना शरीफ और रॉनित रॉय भी सपोर्टिंग रोल में है। वहीं श्रद्धा कपूर स्पेशल अपीयरेंस में है। इस फिल्म से हार्दिक मेहता डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म को दिनेश विजान और मृगदीप सिंह लांबा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहली बार जान्हवी डबल रोल रूही और अफसाना में दिखेंगी। फिल्म 17 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी।

तख्त

करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट तख्त एक मल्टीस्टारर है और इस फिल्म का भी जान्हवी हिस्सा है। धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, करीना कपूर, विक्की कौशल, अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी है। साल 2016 की ऐ दिल है मुश्किल के बाद करण की यह डायरेक्टर के रूप में पहली फिल्म होगी। करण जौहर ने इस फिल्म की तैयारी की एक झलक शेयर की थी।

बॉम्बे गर्ल

हाल ही में Boney Kapoor ने जान्हवी को लेकर एक फिल्म अनाउंस की है। पहली बार है जब दोनों साथ काम करेंगे। इस फिल्म में वह एक रिबेलियस टीनएजर की भूमिका निभाएंगी। फिल्म को संजय त्रिपाठी डायरेक्ट करेंगे।

दोस्ताना 2



जान्हवी फिल्म 'दोस्ताना 2' में कार्तिक आर्यन के साथ काम कर रही हैं। यह करण जौहर के प्रोडक्शन की ही फिल्म है। दोस्ताना 2 के लिए जून में करण ने कार्तिक आर्यन और जाहन्वी के नाम की घोषणा की थी। साल 2008 की इस सीक्वल में इसके बाद उन्होंने लक्ष्य को इंट्रोड्यूस किया जो कि फिल्म का तीसरा लीड कैरेक्टर है।

The return of the franchise with unlimited madness! @TheAaryanKartik , #Janhvi & a soon to be launched fresh face - making it the trio for #Dostana2 , directed by @CollinDcunha . Watch out for the third suitable boy! @apoorvamehta18 @dharmamovies pic.twitter.com/XtpSHGMUrv

Both happy and excited to introduce the new kid on the Dharma block! LAKSHYA will be making his debut with us in #DOSTANA2 and from thereon, we hope to start a solid cinematic journey together! Please welcome #Lakshya and shower him with all your love and blessings... pic.twitter.com/zEgxX8a7V4

— Karan Johar (@karanjohar) September 5, 2019