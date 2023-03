Oscar 2023: भारत को मिले 2 ऑस्कर, तो झूम उठा देश, पीएम मोदी और बिग बी ने ऐसे दी बधाई

Oscar 2023: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर अवाॅर्ड 2023 में भारत की फिल्मों को सम्मान मिलने पर बधाई दी है। आरआरआर फिल्म के नाटू-नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता है। वहीं भारत की फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस सम्मान के लिए द एलिफेंट व्हिस्पर्स की पूरी टीम को बधाई दी है। इतना ही नहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स ने इन दोनों टीमों को ट्वीट कर बधाई दी है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी ने ऑस्कर जीतने पर आरआरआर की टीम और द एलीफेंट व्हिस्पर्स की टीम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा असाधारण। नाटु-नाटु की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा, जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। बधाई हो एमएम कीरवानी और @boselyricist इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए पूरी टीम।

Exceptional! The popularity of ‘Naatu Naatu’ is global. It will be a song that will be remembered for years to come. Congratulations to @mmkeeravaani, @boselyricist and the entire team for this prestigious honour. India is elated and proud. #Oscars https://t.co/cANG5wHROt — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2023



अमिताभ बच्चन

बिग बी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए पोस्ट शेयर कर मेकर्स को ऑस्कर अवाॅर्ड जीतने के लिए बधाई दी है। बिग बी ने लिखा छोटी हाथी, रघु और अम्मू की दिल छू लेने वाली कहानी का ट्रेलर देखा। आपको अकादमी अवाॅर्ड्स में नॉमिनेशन मिलने पर काफी गर्व हो रहा है। गुनीत मोंगा, कार्तिकी गोंसाल्वेस और नेटफ्लिक्स को बधाई हो। ऑस्कर में आपके सफर के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।

अजय देवगन

वहीं बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, सिनेमा एक यूनिवर्सल भाषा बोलता है। आरआआर की पूरी टीम और साथ ही शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए बधाई, बेहद गर्व का पल।

As it is often said, cinema speaks a universal language. Congratulations to the teams of #RRR and #TheElephantWhisperers for their #Oscar wins. It’s a proud 🇮🇳 moment 🎈 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 13, 2023

कंगना रनौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर पर टीम आरआरआर को जीत के लिए बधाई दी। कंगना ने ट्वीट में लिखा, पूरे भारत को बधाई। नस्लीय आधार पर भारतीयों के दमन, अत्याचार, हत्या, उपनिवेशीकरण के बारे में एक फिल्म को वर्ल्ड के प्लेटफार्म पर सराहा गया है।

Congratulations to entire India🇮🇳a movie about suppression, torture, killing, colonisation of Indians based on racial grounds gets appreciated on a world platform, number of Indians died just during one Bengal famine were way more than Jews died during holocaust. Thank team RRR🙏 https://t.co/J0L2RFuicH — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 13, 2023

