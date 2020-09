जाने माने अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। परेश रावल ने अपने करियर में कई फ़िल्मों में यादगार भूमिकाएं निभायी हैं। NSD के ट्विटर एकाउंट से इस बात की जानकारी दी गयी है- हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत के आदरणीय राष्ट्रपति ने जाने-माने कलाकार पद्मश्री परेश रावल को एनएसडी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एनएसडी परिवार दिग्गज कलाकार का स्वागत करता है। उनके दिशा-निर्देशन में एनएसडी नई ऊंचाइयों को छुएगा।

सिनेमा और थिएटर दोनों में लंबा अनुभव रखने वाले रावल ने कहा कि उनकी नजर भविष्य की ओर है। यह चुनौतीपूर्ण लेकिन मनोरंजक काम होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है, जिसे मैं अच्छे से जानता हूं। संस्कृति मंत्रालय के मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी ने कहा कि रावल की नियुक्ति चार वर्ष के लिए की गई है। भाजपा के सांसद रह चुके रावल को हेरा-फेरी, अतिथि तुम कब जाओगे और ओह माय गॉड जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

We are glad to inform " Hon’ble President of India @rashtrapatibhvn has appointed renowned actor & Padma Shri @sirpareshrawal as chairman of @nsd_india."NSD family welcome the legend to shower his guidance to NSD for achieving new heights.@prahladspatel @MinOfCultureGoI

— National School of Drama (@nsd_india) September 10, 2020