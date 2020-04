MeToo मूवमेंट को लेकर सिंगर Sona Mohapatra हमेशा से ही कई महिलाओं के लिए खड़ी हुई है और बेबाक होकर बोली है। इस सिंगर ने इंडियन सेलिब्रिटीज पर खुलेआम आरोप लगाए हैं ताकि जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ है उन्हें सपोर्ट कर सकें। इन दिनों देश कोरोना वायरस महामारी झेल रहा है। ऐसे में सोना मोहपात्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी एक सलाह दे डाली। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के प्रयास को लेकर सिंगर Kailash Kher के ट्वीट को शेयर किया तो मोदी जी को याद दिलाया कि वह मीटू का आरोपी है।

आगामी गीत के एक टीजर वीडियो को शेयर करते हुए, कैलाश खेर ने ट्वीट किया कि 18 कलाकारों ने एक साथ #PMCaresFund का समर्थन करने के लिए एक #ISRA पहल का समर्थन किया है जिसका टाइटल संगीत सेतु है जो 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक लाइव रहेगा। 8-9 बजे डी 2 एच प्लेटफॉर्म पर।'

ट्वीट में, पीएम मोदी ने वीडियो के लिए एक साथ आने वाले सभी गायकों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि यह सुनना एक ट्रीट होगा। ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैलाश खेर द्वारा किए गए एक ट्वीट को एक वीडियो के साथ शेयर किया। ट्वीट में लिखा था, शानदार जेस्चर! इसके लिए साथ आने के लिए कलाकारों को सराहना। यह सुनना एक ट्रीट होगा।'

जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कैलाश खेर के ट्वीट और पहल को एक शानदार जेस्चर बताया तो सोना महापात्रा ने अपने ट्विटर के जरिए कुछ ऐसा कहा। उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाया कि जिस कलाकार को उन्होंने ट्वीट करना पसंद किया, वह कई बार #MeToo का आरोपी शिकारी है। अपने ट्वीट में कैलाश खेर का जिक्र करते हुए सोना ने यह भी बताया कि संकट के समय में कुछ करने से कैसे वह सब कुछ धुल जाता है जो उसने किया है। उन्होंने टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है और पूछा कि महिलाएं कैसे मायने रखती हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, 'पीएम सर, यह वास्तव में संकट के इस दौर में सभी को एकजुट होने, दूसरों की मदद करने, लड़ने का समय है लेकिन कृपया ध्यान दें कि 'कलाकार' जिसके ट्वीट को आपने शेयर किया है उस पर @IndiaMeToo के कई आरोप हैं। #WomenMatter? @smritiirani।'

PM Sir,it is indeed the time for everyone to come together in this period of crisis to unite,help others,fight but please note that the ‘artist’ whose tweet u chose to share is a multiple accused @IndiaMeToo predator &👇🏾doesn’t wash always his sickness. #WomenMatter? @smritiirani https://t.co/c7c7QAnMmz

— ShutUpSona (@sonamohapatra) April 9, 2020