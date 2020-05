Pooja Bedi ने गोआ पहुंचकर शेयर किया Quarantine center की गंदगी का वीडियो, हो गईं ट्रोल

इन दिनों देश में किसी भी कोरोना संदिग्ध को quarantine सेंटर में रखा जा रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने विदेश से आने या किसी दूसरे शहर से आने के बाद खुद को quarantine में रखा। 14 दिनों तक अलग रहने वाले ज्यादातर सितारे अपने घरों में ही रहे लेकिन एक्ट्रेस Pooja Bedi को एक दिन गोआ के quarantine सेंटर में बिताना पड़ा। उन्होंने इसी quarantine सेंटर का एक वीडियो शेयर किया है जो वहीं मौजूद गंदगी को दिखाता है।

उन्होंने अपने वीडियो के साथ लिखा है ''ऐसा नहीं है कि हम काफी ज्यादा आराम की उम्मीद करते हैं लेकिन कम से कम साफ-सफाई तो रखी जाए। सेनेटाइजेशन तो छोड़िए यहां मौजूद फंगस, गंदगी को देखिए। इसका मतलब है कि इसे सेनेटाइज नहीं किया गया है, लोग यहां आ और जा रहे हैं। यहां कुछ भी साफ नहीं किया गया है। ऐसी जगह जहां लगातार लोग आ रहे हैं वहां संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। अपने घर के मुकाबले ऐसी जगहों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है।''

There's a LOT of uproar about my driving to goa with my fiance who is goan! We went BY THE BOOK. Applied online 2 goa GOVT+ DCP mumbai/stopped at every checkpost/did covid test at GOA hospital & SPENT NIGHT in GOA QUARANTINE. Pl see video as 2 WHY I was upset about facility. 1/2. pic.twitter.com/7P3hX211jz — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020

उन्होंने अपनी पोस्ट में कैप्शन दिया है, ''सफाई और सेनेटाइजेशन की वजह से वायरस के पनपने की जगह बन गई हैं। लोग जो गोवा में बिना कोरोना के आते हैं वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि यहां इतनी गंदगी है। मैंने यह ट्वीट दूसरों की सुरक्षा के लिए किया है लेकिन लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि एक सेलेब्रिटी गोवा में आई है।''

The lack of hygiene & sanitization makes it a BREEDING GROUND for viruses. People who enter goa WITHOUT corona may get it at such a badly sanitised quarantine centre. I TWEETED out of CONCERN 4 the safety of others... BUT all people can focus on is that "a celebrity entered goa"? — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020

बता दें कि पूजा बेदी अपने मंगेतर के साथ लॉकडाउन के बीच तमाम इजाजत लेकर गोआ पहुंची हैं। तमाम जांच के बाद उन्हें एक रात के लिए quarantine सेंटर में रखा गया है। वो अपनी ट्विटर पोस्ट के कारण निशाने पर आ गई थीं और सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं।

So nice to be back home in goa with the village dogs Sweety, Roxy & Badmash who are so happy we are back ❤💕❤💕💕❤ #PositiveVibes #positiveenergy @happysoulindia pic.twitter.com/AyCJkcECHW — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 20, 2020

Posted By: Sudeep Mishra

