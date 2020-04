साहो की सफलता के बाद एक्टर Prabhas 20 की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अभी रूकी पड़ी है लेकिन उनकी इस फिल्म के टाइटल को लेकर कई अटकलें लगाई गई हैं। प्रभास की 20वीं फिल्म साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जिल फेम राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण यूवी क्रिएशंस और गोपी कृष्णा मूवीज कर रही है जिसके मालिक रिबेल स्टार कृष्णम राजू हैं। एक्टर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की शूटिंग रोक रखी गई है और लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अपडेट देने का वादा किया गया है। उसी की घोषणा करने के लिए यूवी क्रिएशंस ने ट्वीट किया है।

ट्वीट में लिखा, 'हम एक वैश्विक महामारी के बीच हैं और मौजूदा स्थिति के कारण कई जीवन दांव पर हैं। वर्तमान स्थिति में हमने अपनी सभी गतिविधियों को रोक दिया है। यह सब खत्म होने के बाद, हम कई और अपडेट के साथ आने का वादा करते हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे घर पर रहें और सुरक्षित रहें!'

We are amidst a global pandemic and many lives are at stake due to the current situation. Owing to the current situation, we have paused all our activities. After all this is over, we promise to come up with many more updates. We urge everyone to stay home & stay safe! #Prabhas20

— UV Creations (@UV_Creations) April 7, 2020