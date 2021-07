Raj Kundra Arrest: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा बुरी तरह हो रहे ट्रोल, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Raj Kundra Arrest: मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और कुछ एप पर दिखाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आज (मंगलवार) अदालत में कुंद्रा की पेशी हुई। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस केस में राज समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स इस केस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जिसमें #RajKundraArrest, #ShiplaShettyHusband और #शिल्पा_शेट्टी है। इन हैशटैग्स के जरिए लोग राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। नीचे देखें लोगों के रिएक्शन।

No Biggie....Just some "Normaaaal" Bollywoodiya Biz People here🙄👇👇👇 Thaali wali Auntyji Kahan Ho🤔 Never forget Nor forgive how these GutterWoodiyas Bullied & Sullied our Visionary Sushant !!!#BoycottBollywood #RajKundraArrest pic.twitter.com/u3XDiAFpTP — 🦋PHOENIX🦋 🇺🇸🇮🇳 (@PhoenixPRIYA1) July 19, 2021

Father of two kids, “Key conspirator of porn apps case”… What a disgrace! One more strong reason why Boycott Bollywood is a must.. Wake up people.. #BoycottBollywood #RajKundraArrest PMO Ask CBI Report On SSR pic.twitter.com/0rXXKWSLu6 — PIYALI 🇮🇳 (@BH_Piyali) July 20, 2021

Best Lawyer hired by Raj Kundra to fight his pornography case.. 😉#RajKundraArrest pic.twitter.com/Tz5jSAsjo3 — 𝐀𝐯𝐢𝐫 की कलम ✍ (@Avir_Elixir) July 20, 2021

#RajKundraArrest #RajKundra_Arrested Raj Kundra explaining to Shilpa Shetty, what business he is planning to do during the pandemic: pic.twitter.com/mFubBk0a5m — प्रशंसा🔪 (@bhakkk_lol) July 20, 2021

Respect! Atleast he didnt support nepotism by not taking his wife in his movies! (FB) #RajKundraArrest pic.twitter.com/9qN6L2Y4ZY — Caffiene in Ur Coffee🏳️‍🌈 (@Ggvishaa) July 20, 2021

Shilpa shetty after seeing the performance of Raj kundra :#RajKundraArrest pic.twitter.com/dnRGWW0SrP — 𝙎𝙖𝙧𝙘𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙁𝙖𝙞𝙯𝙖𝙣🎭 (@faizastiic) July 20, 2021

Posted By: Navodit Saktawat

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस