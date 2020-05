Ram Gopal Varma ने शराब के लिए लाइन में खड़ी लड़कियों किया कमेंट, तो Sona Mohapatra इस तरह भिड़ गईं

कोई महिलाओं के खिलाफ बोले और सिंगर Sona Mohapatra उनके लिए खड़ी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सोना मोहपात्रा हाल ही में किए गए Ram Gopal Varma के ट्वीट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। सोमवार को राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट में सुझाव दिया कि शराब खरीदने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं करनी चाहिए।

कई मशहूर हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों ने देश में घरेलू हिंसा के पहले से बढ़ रहे मामलों का हवाला देते हुए शराब की दुकानों को फिर से खोलने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। उनका मानना ​​है कि शराब का सेवन महिलाओं और बच्चों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, जो अपने घर में परिवार के हिंसक सदस्य के साथ असुरक्षित हैं।

लेकिन राम गोपाल वर्मा सहमत नहीं दिख रहे थे। उन्होंने सोमवार को शराब के लिए लाइन लगा रही महिलाओं की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'शराब की दुकानों पर लाइन में कौन लग रहा है .. नशे में धूत पुरुषों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ।'

Look who’s in line at the wine shops ..So much for protecting women against drunk men 🙄 pic.twitter.com/ThFLd5vpzd — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 4, 2020

इस पर सोना महापात्रा ने जवाब दिया, 'प्रिय आरजीवी, आपका अब उन ऐसे लोगों की कतार में लगने का समय है, जिन्हें एक वास्तविक शिक्षा की सख्त जरूरत है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका यह ट्वीट सेक्सिज्म और गलत नैतिकता का दावा क्यों करता है। महिलाओं को खरीदने का अधिकार है और पुरुषों की तरह ही शराब का सेवन करने का भी। किसी को भी नशे में और हिंसक होने का अधिकार नहीं है।'

Dear Mr RGV,time for u to get into the line of people who desperately need a real education.1 that lets u understand why this tweet of yours reeks of sexism & misplaced morality.Women have a right to buy & consume alcohol just like men. No one has a right to be drunk & violent. https://t.co/5AUcTrAJrZ — ShutUpSona (@sonamohapatra) May 4, 2020

राम गोपाल वर्मा ने सोना मोहपात्रा का ट्वीट पढ़ा और उन्होंने कहा कि सिंगर ने उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला है। उन्‍होंने लिखा,' मुझे लगता है कि आपने ट्वीट के पीछे के इरादे को गलत समझा है... मैं निर्णय लेने वाला आखिरी व्यक्ति हूं। मेरा मतलब उन नेताओं से है जो झूठ बोलते हैं कि केवल पुरुष ही पीते हैं और महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं।'

सोना महापात्रा ने उनके ट्वीट का जवाब दिया, 'तो क्या आप यह कह रहे हैं कि यह तस्वीर जहां कुछ महिलाएं शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हैं, अन्यथा साबित होती हैं? लेकिन कैसे? आंकड़े दिखाते हैं कि घरेलू हिंसा, शराब के दुरुपयोग को जोड़ा जाता है और दुनिया भर में महिलाएं छड़ी के छोटे छोर को पकड़ी रहती हैं। शायद ही कभी महिला पीती और अपने पार्टनर को पीटती हैं।'

So are u saying that this picture where a few women are standing in line to buy liquor proves otherwise?How so? Statistics show domestic violence,alcohol abuse to be linked & women hold the short end of the stick across the world. Rarely does the woman drink & thrash her partner https://t.co/uyQIHbb9zF — ShutUpSona (@sonamohapatra) May 5, 2020

Posted By: Sonal Sharma

