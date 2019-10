Rangoli Chandel On Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण पर बरसी रंगोली, कहा- सॉरी कंगना को डिप्रेशन का नाटक नहीं आया

Rangoli Chandel On Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण को कंगना रनौत की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' पर बोलना उन्हें महंगा पड़ गया है। कंगना की बहन रंगोली ऐसी भड़की कि दीपिका की क्लास लगा दी। हाल ही में दीपिका ने 'जजमेंटल है क्या' को कोट करते हुए कहा था कि हमें मानसिक बीमारी को लेकर थोड़ा और सेंसिटिव होने की जरूरत है। बस फिर क्या था कंगना की बहन रंगोली को गुस्सा आ गया और एक के बाद एक ट्वीट कर दीपिका पर खूब बरसी।

रंगोली ने ट्वीट में लिखा, 'कंगना ने मानसिक बीमारी पर इतनी शानदार बनाई मगर उससे भी प्रॉब्लम है... वाह! अच्छा है वो तुम लोगों जैसी क्लासी नहीं है। कंगना को अभी भी लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसे शब्द नॉर्मलाइज होने चाहिए।'

(contd)...aur Kangana makes highly acclaimed film on Mental illness magar usse bhi problem hai... wah!! Achcha hai tum logon jaise classy nahin hai, Kangana still feels we must normalise word Mental... 🙏” — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 10, 2019

उन्होंने आगे लिखा, 'सॉरी कंगना को डिप्रेशन का नाटक नहीं आया, हीरोज के कच्छे मीडिया के सामने नहीं सुखाए। बजाए उसने एक मानसिक बीमारी और इससे जुड़े पूर्वाग्रह के मरीज की भूमिका परफेक्शन के साथ निभाई।'

Sorry Kangana ko depression ka natak nahin aaya, heroes ke kachche media ke samne nahin sukhaye, instead she played a mental illness patient to perfection made a film on illness and prejudice around it...(Contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 10, 2019

रंगोली ने लिखा, 'कितनी नादान है, इमेज नहीं बना पाई पब्लिक और मीडिया को अंगुलियों पर नहीं घुमा पाई, बस ईमानदारी से अपने काम में लगी है, उससे ज्यादा स्टुपिड कौन है? खेलने वाले तो खेल रहे हैं।'

रंगोली यहां ही नहीं रूकी। उन्होंने उस बात का भी मुद्दा बनाया जब दीपिका ने 'कॉफी विद करण' कहा था कि रणबीर कपूर के पास क्यूट बॉक्सर्स है। उन्होंने उनकी इस बात को भी टारगेट किया है।

उन्होंने लिखा था, 'एक महिला रिलेशन में होने के बाद भी कहती है कि उसे उसके एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बॉक्सर्स से प्यार है। ये है बॉलीवुड का क्लास। मतलब इंग्लिश में कच्छे को बॉक्सर बोलो तो क्लासी है...'