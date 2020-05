View this post on Instagram

आम का अचार |Part 1| ...पहली बार 😀🥭🥭 (For the first time trying my hand on Mango pickle) . . P.S.- Spice zone and totkaaa😬 . . #aamkaachaar #mangopickle #homemadeachaar #chatpata #kuchchaaachaar #indianfood #lockdown3 #staysafe #jaibharat #रामभरोसे✨😇