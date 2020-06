RIP Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत द्वारा फांसी लगाने की घटना से पूरा देश हैरान है। आखिरकार सुशांत जैसे बेहतरीन और सफल कलाकार ने ये कदम क्यों उठाया, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। सुशांत ने काफी कम समय में कड़ी मेहनत से सफल मुकाम हासिल किया था।

बता दें कि सुशांत को महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में शानदार अभिनय से बड़ी पहचान मिली। उन्होंने थोड़े समय में ही कई सुपरहिट फिल्में अपने नाम की। खेल से जुड़ी फिल्म करने के कारण ही सुशांत खेल जगत और खिलाड़ियों के काफी पसंदीदा एक्टर हो गए थे। उनके निधन सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा सहित कई क्रिकेटरों ने दुख जताया। सभी खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

देश-विदेश के क्रिकेटरों के अलावा सुशांत को भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी श्रद्धांजलि दी। सानिया और सुशांत काफी अच्छे दोस्त थे। अपने ट्वीट में सानिया ने लिखा - तुमने कहा था कि हम दोनों एक साथ कभी टेनिस खेलेंगे। आप बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे और सभी को खुश देखना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि आप इस तरह हमारा दिल दुखाकर चले जाएंगे। पूरी दुनिया आपको मिस करेगी। यह लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। अलविदा दोस्त।

Sushant 💔 💔 you said we would play tennis together one day .. you were so full of life and laughs .. spreading smiles everywhere you went.. we didn’t even know you were hurting this bad 😞 the world will miss you .. shaking while I write this .. RIP my friend

— Sania Mirza (@MirzaSania) June 14, 2020