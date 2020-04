Rishi Kapoor की मौत से सदमे में बॉलीवुड, Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Anushka Sharma के पास कहने को शब्द नहीं बचे

Bollywood Reactions on Rishi Kapoor Death: बॉलीवुड इरफान खान की मौत के गम में डूबा हुआ ही था कि उनके लिए Rishi Kapoor के निधन की खबर ने तोड़कर रख दिया है। 67 साल के ऋषि कपूर को सांस में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे कैंसर से भी जूझ रहे थे। बॉलीवुड इस खबर से पूरी तरह से सदमे में आ गया है। Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Anushka Sharma के पास कुछ शब्द नहीं बचे। इरफान के मौत के एक दिन बाद ऋषि कपूर के निधन की खबर से फैन्स पूरी तरह चौंक गए हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बॉलीवुड के चिंटू को खोकर उनके दोस्त आंसू नहीं रोक पा रहे हैं।

Amitabh Bachchan ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वह चला गया... ऋषि कपूर.. चला गया.. बस अभी गुजर गया... मैं खत्म हो गया हूं!

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away .. I am destroyed ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 30, 2020

ऋषि कपूर की खबर जैसे ही रजनीकांत को लगी वे भी हैरान रह गए। उन्होंने लिखा, 'दिल पूरी तरह टूट गया...आत्मा को शांति मिल... मेरे प्यारे दोस्त ऋषि कपूर'।

Heartbroken ... Rest In Peace ... my dearest friend #RishiKapoor — Rajinikanth (@rajinikanth) April 30, 2020

तमन्ना भाटिया ने शोक जताते हुए कहा, 'इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऋषि कपूर जी के निधन की चौंकाने वाली खबरों के बीच जागी हूं। कपूर परिवार के प्रति संवेदना। हम आपको याद करेंगे ऋषि जी।'

Just can’t believe this. Woke up to the shocking news of #RishiKapoor Ji passing away. Condolences to the Kapoor family. We will miss you Rishi Ji. — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) April 30, 2020

मुल्क में ऋषि कपूर के साथ काम कर चुकी तापसी पन्नू ने लिखा, 'कुछ लिखने की कोशिश में मैं अपने दिमाग और हाथ मेल में नहीं खा रहे हैं। दिल इसे समझने में अभी सक्षम नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ईमानदारी और यहां तक ​​कि वह बदमाशी थी, याद की जाएगी। आप जैसा कोई नहीं है।'

Been trying to write something n I can’t put my mind n hands in sync. More like the heart in between is just not able to comprehend this. That laugh, that sense of humour, the honesty and even the bully he was , will be missed. No one like you #RishiKapoor — taapsee pannu (@taapsee) April 30, 2020

अक्षय कुमार ने कहा, 'ऐसा लगता है जैसे हम एक बुरे सपने के बीच में हैं ... अभी-अभी ऋषि कपूर जी के निधन की निराशाजनक खबर सुनी, यह दिल दहला देने वाला है। वह एक लेजेंड, एक महान को-स्टार और परिवार के एक अच्छा दोस्त थे। मेरी प्रार्थना उनके परिवार के साथ है।'

It seems like we’re in the midst of a nightmare...just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it’s heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 30, 2020

रितेश देशमुख ने लिखा, 'मेरा दिल, दिमाग और प्रार्थनाएं नीतूजी, रिद्धिमा, रणबीर, पूरे कपूर परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। भारत ने एक चमकदार, चमकता सितारा खो दिया। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे।'

Am heart,thoughts and prayers are with Neetuji, Riddhima, Ranbir, the entire kapoor family and loved ones. India lost a bright, shining star. You will live with us forever. #RIP #RishiKapoor ji — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 30, 2020

अरबाज खान ने लिखा, 'ऋषि कपूर सर के निधन की दुखद खबर से हैरान और दुखी। सचमुच एक महान अभिनेता और उनके लाखों प्रशंसक और प्रशंसकों के लिए एक प्रेरणा। मेरी पहली फिल्म ददार में मेरे साथ काम करने के दौरान आप इतने विनम्र और धैर्यवान बने रहें। आपको बहुत याद करेंगे।'

Shocked and saddened by the tragic news of #RishiKapoor sir passing away. Truly a great actor and an inspiration to millions of his fans and admirers.Thank you for being so humble and patient while working with me on my debut film #Daraar. You will be missed. #RIPRishiKapoor — Arbaaz Khan (@arbaazSkhan) April 30, 2020

अनुष्का शर्मा ने कहा, 'मैं हर तरह से अपने शब्दों को खो चुकी हूं। बिना यकीन किए इस फोन को पकड़े हुई हूं। कल इरफान और अब .... निराशा, उदासी, दिल टूट गया। मुझे सच में विश्वास था कि आप इससे बाहर आओगे। आप हमेशा याद आओगे।

