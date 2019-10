Saina Nehwal Biopic First Look : आखिर महीनों की मेहनत के बाद Parineeti Chopra का वो लुक सामने आ ही गया जो उन्होंने बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के लिए अपनाया है। अप्रैल महीने में परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल की बायोपिक को साइन किया था। तब से परिणीति ने इस रोल की तैयारी में जुटी हुई थीं। सतत चार महीने तक उन्होंने खुद को इस रोल के लिए ढालने की कोशिश की। अब जाकर उनकी वो तस्वीर जारी हुई है जिसमें वे साइना नेहवाल नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को साइना नेहवाल ने ही जारी किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे पोस्ट किया है।

Saina Nehwal ने ट्विटर पर लिखा है 'साथ ही इस सफर को पूरा करेंगे, टीम को मेरी शुभकामनाएं।' इसी के साथ उन्होंने इस पोस्ट को परिणीति, निर्देशक अमोल गुप्ते, निर्माता भूषण कुमार को टैग किया है।

Looking forward to this journey together! My best wishes to the team #SainaNehwalBiopic 🙌 #Saina @ParineetiChopra #AmoleGupte @itsBhushanKumar @deepabhatia11 @Sujay_Jairaj @TSeries pic.twitter.com/YydT5LR7gu

इस फिल्म का शूट जल्दी ही शुरू होने वाला है। अपने एक पुराने पोस्ट में परिणीति ने इस बात का जिक्र किया था। लग रहा है कि वो वक्त आ गया है। तभी साइना नेहवाल ने इस टीम को बधाई दी है। अभी यह तय नहीं है कि इस फिल्म का कब रिलीज किया जाएगा।

Hi everyone, we have NOT started the shoot of #Saina yet. I am still learning how to play Badminton! We will start in October once I get better at it!! 4 MONTHS TO GO!😍 #Saina @TSeries

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) June 13, 2019