Sushant Singh Rajput की मौत से एक बार फिर बॉलीवुड में गॉडफादर ना होने के नुकसान का मामला गर्माता दिख रहा है। तमाम सेलेब्स उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं लेकिन हेअरस्टाइलिस्ट Sapna Bhavnani ने उनकी नीयत पर शक करने वाली बात कह दी है। सपना के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत बीते दिनों बुरे दौर से गुजर रहे थे। सपना का कहना है कि ऐसे दौर में भी सुशांत को फिल्मी दुनिया की तरफ से कोई मदद हासिल नहीं हुई। बता दें कि संडे की सुबह करीब दस बजे सुशांत ने अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सपना ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है 'यह कोई राज नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ साल से जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इंडस्ट्री में कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अब ट्वीट करना दिखता है कि यह इंडस्ट्री कितनी खोखली है। यहां कोई आपका दोस्त नहीं है'।

It’s no secret Sushant was going through very tough times for the last few years. No one in the industry stood up for him nor did they lend a helping hand. To tweet today is the biggest display of how shallow the industry really is. No one here is your friend. RIP ✨ pic.twitter.com/923qAM5DkD

— 𝕓𝕦𝕞𝕓𝕒𝕚 𝕜𝕚 𝕣𝕒𝕟𝕚 (@sapnabhavnani) June 14, 2020