अमेरीका की पॉप सिंर लेडी गागा ने वन वर्ल्ड: टूगेदर एट होम नाम से एक स्ट्रीम लाइव परफॉर्मेंस का आयोजन करने जा रही है जो कि कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जमा करने की एक पहल है। लेडी गागा की इस पहल में कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज साथ आई है लेकिन अब बॉलीवुड से Shah Rukh Khan और Priyanka Chopra भी इस ऑनलाइन कॉन्सर्ट का हिस्सा बन गए है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा भारत में पीएम केयर्स फंड में अपनी तरफ से डोनेशन दे चुके हैं, लेकिन अब 'वन वर्ल्ड' के कॉन्सेप्ट के तहत दुनिया भर के लिए इस दिशा में काम करने को तैयार है।

गार्जियन डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकरन टीवी नेटवर्क्स एबीसी, सीबीएस और एबीसी ऑनलाइन पर शनिवार, 18 अप्रैल को यह प्रसारित होगा। घर में बैठे-बैठे ही ये सेलेब्स शो का हिस्सा बनेंगे। लेडी गागा के साथ बिली इलिश, पॉल मेकार्टनी से लेकर इस लाइव परफॉर्मेंस में रॉक बैंड कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन, पर्ल जैम के एडी वेडर, एल्टन जॉन, जॉन लीजेंड, लिजो, जे बल्विन, स्टीव वंडर, ग्रीन डे के बिली जो आर्मस्ट्रांग, अलानीस मोरिसटेट, बर्न बॉय, एंड्रिया बोसेली, कैसी मुसग्रेव, कीथ अर्बन और लैंग लैंग जैसी कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी।

Health care workers on the frontlines of the #COVID19 crisis need our support. That’s why I’m standing in solidarity with @glblctzn and @WHO for One World: #TogetherAtHome — a one-night special event on April 18. Find out how and when you can tune in: https://t.co/UlyDDSy7Rl pic.twitter.com/SOVmaF86ps

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 14, 2020