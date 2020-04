Kangana Ranaut की बहन Rangoli Chandel का ट्विटर हैंडल सस्पेंड होने पर सिंगर Sona Mohapatra ने सवाल उठाए थे। रंगोली चंदेल के समर्थन में सोना मोहपात्रा ने यह कहा था कि हो सकता है कि उनकी हर बात इत्तेफाक नहीं रखती हूं लेकिन इस समय उनके अभिव्यक्ति के लिए उनके साथ खड़ी हूं। रंगोली के समर्थन में आते ही यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया लेकिन सोना मोहपात्रा ने ट्रोलर को मुंहोतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि मुझे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बता दें कि मुरादाबाद में पत्थरबाजी की घटना पर टिप्पणी को लेकर रंगोली का अकाउंट सस्पेंड किया गया था। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद रंगोली ने यह भी कहा था कि एक पक्षपाती प्लेटफॉर्म को हम छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

सोना मोहपात्रा ने उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर समर्थन करते हुए लिखा था, 'मैंने अपनी टाइमलाइन पर देखा कि कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल का अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। हो सकता है कि मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं लेकिन इस समय मैं उनके अभिव्यक्ति के लिए साथ खड़ी हूं।'

Just read on my timeline that the ‘Rangoli Chandel-Kangana Ranaut’ handle has been suspended by @twitter ? While I might not subscribe to all their views,I also stand by their right to express them.Let’s not be so ‘politically correct’ & quick to be offended dear #WokeSabha 🧚🏿‍♀️🔴

एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'मेरे भी दोस्‍त और शुभचिंतक हैं और वे भी कई मामलों पर अपनी सोच सामने रखते रहते हैं। उनके और मेरे विचार में कई बार अंतर होता है। मैं रंगोली चंदेल के हैडल को तो फॉलो भी नहीं करती लेकिन मुझे लग रहा है उनके हैंडल को सस्पेंड करना सही नहीं है।'

I have friends & well-wishers sending me their opinion on the same & trying to tell me to think differently. Here’s the thing, I don’t follow Rangoli Chandel’s handle & have been personally vilified by her in the past too. I feel this 👇🏾 for a number of reasons - (1) https://t.co/A9leXKZLxk

सोना मोहपात्रा इतने में ही नहीं रूकी। उन्होंने आगे कहा, 'हम एक विपरीत दुनिया में रह रहे हैं, जिसमें एक साइड सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी प्रगति का यह सबसे घटिया फॉर्मूला है। ट्विटर रंगोली के ट्वीट को फोर्स डिलीट कर सकता था लेकिन पूरी तरह से अकाउंट सस्पेंड कर ज्यादा नफरत को भड़का रहा है।'

-We live in a deeply polarised world where one side just refuses to listen in to the other. That’s the worst formula for any progress.

- Twitter could ‘force delete’ her hideously worded tweet. (Which I just saw)

- ‘Canceling’ her all together only invites more such hate. https://t.co/lO6qfMM6b5

— ShutUpSona (@sonamohapatra) April 16, 2020