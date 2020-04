लोगों ने फोड़े पटाखे तो Sonam Kapoor को आया गुस्सा, जवाब में उन्हीं के फोटो पोस्ट कर दिए ट्रोलर्स ने

Sonam Kapoor का सोशल मीडिया पर पंगा कोई नई बात नहीं है। 5 तारीख को पीएम के दीया जलाने के आह्वान के तुरंत बाद पोस्ट किया गया उनका मैसेज इस बार झगड़े की जड़ है। दरअसल पीए नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के खिलाफ इस लड़ाई में एकजुटता दिखाने के लिए एक बार लोगों से तालियां बजवाई थीं, तो लोग जुलूस के रूप में सड़कों पर आ गए थे। बीते रविवार पीए का आह्वान था कि घरों मे ही रहकर घर की लाइट्स बुझाकर गैलेरी में जीया जलाइए, इस बार लोगों यह तो किया ही, जमकर पटाखे भी फोड़े।

लोगों का फटाखे फोड़ना सोनम कपूर को बुरा लग गया है। सोनम ने रविवार रात को सवा नौ बजे ही दो ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा 'आपकी जानकारी के लिए.. लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये दीपावली है। मैं बहुत कन्फ्यूज हूं।'

People are bursting crackers. Just FYI . They dogs are freaking out. Do people think it’s Diwali? I’m so confused. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 5, 2020

अगले ट्वीट में सोनम ने लिखा 'इससे पहले पूर्णतया शांति थी और अब कुत्ते, चिड़िया सब परेशान हैं और चिल्ला रहे हैं क्योंकि कुछ मूर्खों ने तय किया है कि आज रात पटाखे फोड़े जाएं।'

There was complete peace and quite, and now the birds ,dogs and sirens are freaking out in south Delhi because some morons decided to burst fire crackers tonight. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 5, 2020

सोनम के यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोनम के पुराने फोटो और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए जिनमें वो अनिल कपूर के साथ पटाखे फोड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या उस वक्त जानवरों को कोई तकलीफ नहीं हुई थी।

apne baap ke baare mein kya khayal hai pic.twitter.com/lmuOLTPFTF — Indore Wale Bhiya (@IndoreWaleBhiya) April 5, 2020

Awww...So much concern for animals..!! What happened during the video below? pic.twitter.com/AmpprQ8oX2 — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) April 5, 2020

वैसे बता दें कि पीएम के कहने पर कई सितारों ने अपने घर पर अंधेरा करके दीये जलाए। रविवार रात से ही इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगी थीं। ये बात भी है कि कुछ लोगों ने इस बार भी पीएम की कही बात का मतलब गलत निकाला और जमकर आतिशबाजी की। कुछ इलाकों में लोगों ने आग के करतब भी दिखाए और इससे वो खुद घायल भी हुए हैं।

Posted By: Sudeep Mishra