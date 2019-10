Suchitra Krishnamoorthi cousin dies: अभिनेता और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति की चचेरी बहन राधिका का निधन हो गया है। राधिका को बीते दिनों दिवाली समारोह के दौरान चोट लगी थी। सुचित्रा ने ट्वीट पर राधिका के निधन की जानकारी दी। सुचित्रा ने लिखा, "अभी अभी बहुत बुरी खबर मिली कि मेरी पहली चचेरी बहन राधिका, जो हैदराबाद में रहती थीं, की एक घंटे पहले दिवाली समारोह के दौरान जलने से मौत हो गई। वह मुझसे कुछ साल छोटी थी और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। भगवान। हे भगवान।"

बता दें, सुचित्रा की बड़ी बहन का भी पिछले साल निधन हो गया था। तब सुचित्रा ने कहा था, “बड़ी बहन ने ही मुझे पाला-पोसा था और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी और हर किसी को ऊर्जा से भर देती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगी।"

बहरहाल, अधिकांश लोगों ने सुचित्रा की चचेरी बहन के निधन पर दुख व्यक्त किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि उन्होंने राधिका की मौत के लिए त्योहार को जिम्मेदार ठहराया। एक यूजर ने ट्वीट किया, "दुख समाचार के लिए खेद है लेकिन त्योहारों का नाम मत लीजिए, आखिर यह एक दुर्घटना थी।" एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, "दिवाली और जलने के बीच संबंध कहां है? आप दिवाली समारोह के कारण आग लगने की बात नहीं कह सकते। एक अरब से अधिक लोग यह फेस्टिवल मनाते हैं।”

Just got the horrible horrible news that my first cousin Radhika who lives in #Hyderabad died an hour ago from burns sustained during Diwali celebrations. She was a few yrs younger than me & leaves very young children behind. Gosh. oMG

— Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) October 30, 2019