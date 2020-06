Sushant Singh Rajput की सुसाइड की खबर सुनकर Bollywood शॉक्‍ड, कमेंट्स में झलका दुख

Bollywood Actor Sushant Singh Rajput ने आज सुसाइड कर ली। इस खबर से पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया है। सुशांत अब नहीं रहे, इस बात पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। सुशांत ने बांद्रा (Bandra) स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी (sushant singh rajput commits suicide)। सुशांत के घर में काम करने वाले एक शख्स ने पुलिस को फोन कर के इसकी जानकारी दी। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सुशांत की खुदकुशी के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। बॉलीवुड के अलावा अन्‍य क्षेत्रों के लोगों सहित आम यूजर्स ने भी सोशल मीडिया पर अपने रीएक्‍शन दिए हैं। Bollywood की तमाम हस्तियां दुखी हैं। गत 9 जून को उनकी पूर्व मैनेजर ने भी खुदकुशी की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकीं दिशा सालियान ने सोमवार रात मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी थी। आज अचानक सुशांत की खुदकुशी की खबर सामने आई। सभी को सुशांत के इस तरह चले जाने का बेहद दुख है और आश्‍चर्य भी। सुशांत ने ऐसा क्‍यों किया, इसका तो बाद में पता चलेगा लेकिन इस समय बॉलीवुड गम में डूब गया है। जाने माने लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं, उससे पता चलता है कि सुशांत के जाने से कितना बड़ा धक्‍का लगा है।

Akshya Kumar ने लिखा,

ईमानदारी से कहूं, इस खबर ने मुझे एकदम शॉक्‍ड कर दिया है और मेरे पास कहने को शब्‍द नहीं हैं। मुझे याद है मैंने छिछोरे में सुशांत की एक्टिंंग देखकर फिल्‍म के प्रोड्यूसर से कहा था कि इसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। काश मैं भी इस मूवी का हिस्‍सा होता। सुशांत बहुत ही टैलेंटेड एक्‍टर थे। भगवान, उनके परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत दे।

Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I’d enjoyed the film and wish I’d been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family 🙏🏻

Karan Johar ने लिखा,

This is heartbreaking....I have such strong memories of the times we have shared ...I can’t believe this ....Rest in peace my friend...when the shock subsides only the best memories will remain....Broken heart

यह दिल तोड़ देने वाली खबर है। मेरे मन में सुशांत के साथ बिताए लम्‍हों की गहरी यादें ताजा हो आई हैं। मैं इस घटना पर यकीन नहीं कर सकता। रेस्‍ट इन पीस माय फ्रेंड। जब जिंदगी में धक्‍का लगता है तो केवल सुनहरी यादें ही बाकी बच जाती हैं। दिल टूट गया है।

PM Narendra Modi ने भी सुशांत की खुदकुशी की खबर पर दुख व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने लिखा,

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

सुशांत सिंह राजपूत, एक टैलेंटेड उभरता हुआ अभिनेता बहुत जल्‍दी चला गया। टीवी और फिल्‍मों में उन्‍होंने बेहतरीन काम किया। मनोरंजन की दुनिया में वे तेजी से चमके थे और उन्‍होंने अपने दमदार अभिनय के बूते कई लोगों को प्रेरित किया था। उनके इस तरह जाने की खबर से मैं स्‍तब्‍ध हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं।

- जाने माने कवि व राजनेता Dr Kumar Vishvas ने लिखा,

स्तब्ध हूँ ! पिछले हफ़्ते यूँ ही अचानक सोचा था कि तुम्हें कॉल करूँगा,बात करूँगा,ख़ाली वक़्त कैसे कट रहा है इस पर बात करेंगे, हंसी-मज़ाक़ करेंगे ! इतना लेट तो नहीं हुआ भाई कि तुम ऐसे ख़ामोश हो गए ? उफ़😢

“तुम गए क्या शहर सूना कर गए,

दर्द का आकार दूना कर गए..!”

- महिला क्रिकेट मिताली राज ने कहा, टैलेंटेड एक्‍टर #SushantSingRajput के निधन की खबर सुनकर पूरी तरह से सदमे और अविश्वास में हूं। वे कभी नहीं बता सके कि इस तरह के कठोर कदम उठाने के पीछे क्या वजह थी। हम तुम्हे याद करेंगे। #RIP

- पूर्व क्रिकेट अनिल कुंबले ने लिखा,

#SushantSinghRajput की मृत्यु के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं। एक प्रतिभाशाली अभिनेता बहुत जल्द चला गया।

- क्रांति प्रकाश झा ने धौनी फिल्म में सुशांत के साथ काम किया था। क्रांति झा भी रांची से हैं। क्रांति के मुताबिक,

मैं स्तब्ध हूं। यकीन नहीं कर पा रहा हूं। सब कुछ ठीक था, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी। हालांकि लॉकडाउन में अभी वो भी मशरूफ थे हम भी मशरूफ थे...! मेरे शहर के ही तो थे।

Gone too Soon!! Our tribute to the man who strived for Perfection while playing #MSDhoni and Won millions of hearts. #SushanthSinghRajput #ripsushant pic.twitter.com/Mdqnfjb2fz — SportsFlashes (@sportsflashes) June 14, 2020

In utter shock and disbelief on hearing the news of the demise of the talented actor #SushantSinghRajput .One could never tell what internal turmoil he was enduring behind that charming boyish smile to take such a drastic step. You will be missed. #RIP #Mentalhealth #gonetoosoon pic.twitter.com/U8MQZKDFNP

— Mithali Raj (@M_Raj03) June 14, 2020

Shocked and saddened to hear about the death of #SushantSinghRajput Condolences to his family and friends. A talented actor gone too soon. — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 14, 2020

सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या करने का समाचार बहुत ही दुखद और स्तब्ध करने वाला है , मैं परमपिता परमात्मा से आपकी आत्मा की सदगति की प्रार्थना करता हूँ और परिजनों एवं मित्रों को इस दुःख सहने की शक्ति दें ॐ शांति शांति pic.twitter.com/NkfzEQOweS — Er. Saurabh Pandey Avs 🇮🇳 (@saurabhavsbjp) June 14, 2020

Charming Man😢still in shock The news of #SushantSinghRajput make me realize that no amount of money, success or frame can bring peace of happiness in our mind. Everyone needs someone,please be kind to every person Depression is real and don't ignore it#SushantSinghRajput pic.twitter.com/kjxBgumbqc — Priyamvada🇮🇳🇮🇳 (@Priyamvada22S) June 14, 2020

Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I'd enjoyed the film and wish I'd been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 14, 2020

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

