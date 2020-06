Sushant Singh Rajput LIVE: सुशांत सिंह राजपूत पर Mahesh Bhatt ने फिर किया ऐसा ट्वीट, भड़के फैन्स

Sushant Singh Rajput LIVE: सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह पुलिस Sushant Singh Rajput Suicide केस में लगातार आगे बढ़ रही है और बयान दर्ज हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी जारी है। फिल्म निर्माता निर्देशक Mahesh Bhatt का सुशांत सिंह राजपूत पर किए ट्वीट ने एक बार फिर विवाद खड़ा खर दिया है। Mahesh Bhatt की बात पर भड़के फैन्स ने उन्हें एक बार फिर ट्रोल कर दिया है। दरअसल, Mahesh Bhatt ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक कंकाल घड़ी को तोड़ता नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ महेश भट्ट ने लिखा, 'मरते हुए इंसान के दिमाग में कई मजेदार बातें चलती हैं। शायद यही वजह है जो हम यहां पर हैं। हमें खुद को भी एक मरा हुआ इंसान समझना चाहिए।'

इसके बाद Sushant Singh Rajput के फैन्स भड़क गए। हिमांशू भाटिया ने लिखा, भगवान सब देख रहा है। जैसे कर्म करोगे, वैसे फल मिलेगा। सजा तो मिलेगा यहां से शायर पैसों के दम पर बच जाओ, ऊपर वाले को क्या हिसाब दोगे। वहीं अन्य यूजर्स ने कहा कि Mahesh Bhatt को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने Mahesh Bhatt के बहाने उनकी बेटी आलिया भट्ट को भी निशाने पर ले लिया।

Mahesh Bhatt ने ट्वटी किया था यह फोटो (नीचे पढ़ें और कमेंट्स)

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, अगर हम सब मर चुके हैं तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? ये बनावटी दिखावा करना बंद करो। कुछ तो शर्म करो।' बड़ी संख्या में लोग सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के लिए महेश भट्ट को दोषी ठहरा रहे हैं।

Dying men think of funny things - and that's what we all are here, aren't we? Dying men? pic.twitter.com/9AMMFdghkn — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) June 22, 2020

He is the murder. I am requesting everyone to punish this man who is laughing on the death of @itsSSR , he is actually laughing on us because nothing happened yet #justiceforSushanthSinghRajput #JusticeForSushant — Akanksha singh Gargvanshi (@akki3004) June 22, 2020

When will u think funny things And rest assure we all will laugh and enjoy that day Karma will come soon — Bollywood ki maa Ka Bharosaaa (@bharosaaa) June 22, 2020

रिया चक्रवर्ती तुम्हारी gf थी 😂 शर्म कर लो बे — pratik rajput (@prateek4u09) June 22, 2020

