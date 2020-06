Sushant Singh Rajput LIVE: सुशांत सिंह के निधन के बाद रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं। इस बीच, बिहार के मुजफ्फरपुर में Sushant Singh Rajput आत्महत्या मामले में नया केस दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार के कोर्ट में दाखिल इस याचिका में फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती व कृति सनन को आरोपी बनाया गया है। यह अर्जी भी एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने ही दाखिल की है। इससे पहले 17 जून को इसी कोर्ट में फिल्म निर्माता-निर्देशक आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, दिनेश विजया, टी-सीरीज के भूषण कुमार व फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ केस दायर किया गया है। मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व अन्य को गवाह बनाया गया है। दोनों केस की सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

Sushant Singh Rajput के फैन्स के निशाने पर सुनील ग्रोवर, जानिए पूरा मामला

अब Salman Khan स्टारर फिल्म 'भारत' में उनके साथ अहम भूमिका निभाने वाले कॉमेडियन Sunil Grove भी Sushant Singh Rajput के फैन्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, Sunil Grove ने अपने एक सोशल मीडिया कमेंट में Salman Khan का साथ दिया। उन्होंने लिखा, 'मैं सलमान सर से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं।' Sunil Grove की यह बात सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स को रास नहीं आई और उन्होंने कॉमेडियन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर भी Sunil Grove ने अपनी स्टाइल में पलटवार किया। उन्होंने जवाबी ट्वीट में लिखा, 'कहीं अब मुझे पैड ट्रोलर्स का काम पर लगाने में मजा न आने लगे। भगवान इससे मुझे बचाओ।'

"Salman Khan is very kind, he motivates alot of people, he made me feel very comfortable working with him & I am very lucky to be part of such a big movie. He invited me to share lunch which came from his house"#PresstitutesCantHarmSALMAN

