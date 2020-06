Sushant Singh Rajput suicide: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। इस युवा, टैलेंटेड और सफल कलाकार की मौत पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सुशांत सुसाइड केस के बाद एक्टर प्रकाश राज ने सुशांत सिंह राजपूत का पुराना वीडियो शेयर करते हुए इंडस्ट्री में जारी नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए।

बता दें कि सुशांत ने इस वीडियो में बॉलीवुड में जारी भाई-भतीजावाद पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि यदि प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो फिल्म इंडस्ट्री धव्स्त हो जाएगी। दरअसल सुशांत से नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) से इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक सलाव पूछा गया था।

प्रकाश राज ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा - नेपोटिज्म.. मैं भी इससे गुजरा हूं, पर मैं बच गया। मेरे घाव मेरे मांस से गहरे हैं। लेकिन यह बच्चा (सुशांत सिंह राजपूत) नहीं बच सका। क्या हम सीखेंगे। क्या हम वास्तव में खड़े होंगे और ऐसे सपनों को मरने नहीं देंगे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं।

#nepotism I have lived through this .. I have survived ... my wounds are deeper than my flesh ..but this child #SushanthSinghRajput couldn’t.. will WE learn .. will WE really stand up and not let such dreams die .. #justasking pic.twitter.com/Q0ZInSBK6q

— Prakash Raj (@prakashraaj) June 15, 2020