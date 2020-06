Maharashtra electricity bill: महाराष्ट्र के लोगों को बिजली बिल का तगड़ा झटका लगा है। लोगों को तो जाता बिल जारी हुए हैं, वो बहुत अधिक हैं। Taapsee Pannu, रेणुका शहाणे Renuka Shahane समेत कई फिल्मी हस्तियों को भी अनाप-शनाप electricity bill भेजे गए हैं। Taapsee Pannu ने तो अपना ताजा बिल सोशल मीडिया पर जारी कर शिकायत की। उन्होंने लिखा, मई में मेरा electricity bill 3,850 रुपए था। उससे पहले अप्रैल में 4,390 रुपए का बिल आया था, लेकिन इस महीने 36,000 रुपए का electricity bill भेज दिया गया है। Taapsee Pannu ने रविवार को शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके चंद घंटों बाद बिजली कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंंबई लिमि का जवाब भी आ गया।

कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी ने इस महीने से मीटर रीडिंग का काम फिर से शुरू किया है। कोरोना वायरस के कारण मार्च में यह काम रोक दिया गया था। इस दौरान दिसंबर, जनवरी और फरवरी के औसत खर्च के आधार बिल जनरेट किए गए थे। चूंंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी सर्दियों के दिन थे, इसलिए घरों में बिजली खर्च कम था। वहीं अप्रैल, मई और जून में गर्मी के कारण बिजली खपत बढ़ी है। यही कारण है Taapsee Pannu समेत करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए बिल मिले हैं।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पिछले दो महीनों में औसत बिल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन की गाइडलाइन के आधार पर जारी किए थे। अब सभी ग्राहकों को मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल मिलेंगे।

Taapsee Pannu ने अपने ट्वीट में क्या लिखा

Taapsee Pannu ने ट्वीट के साथ अपने बिल की कॉपी भी अटैच की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के तीन महीनों में चौकाने वाला बिल आया है। यहां तक कि मेरे एक और घर में कोई नहीं रहता है, वहां भी भारी-भरकम बिल आया है। Taapsee Pannu की शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने मीटर की दोबारा रीडिंग करवाई जो सही मिली।

And this one is for an apartment where no one stays n it’s only visited once in a week for cleaning purpose @Adani_Elec_Mum I am now worried if someone is actually using the apartment without our knowledge and you have helped us uncover the reality 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/GeBQUSJaft

— taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020