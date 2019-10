जानेमाने चाइल्ड आर्टिस्ट गोकुल की डेंगू से हुई मौत, सितारों ने जताया दुख

Telugu child artiste Gokul Sai Krishna Passes Away Due to Dengue: जानेमाने तेलुगु चाइल्ड आर्टिस्ट गोकुल साई कृष्णा का 17 अक्टूबर, 2019 को निधन हो गया। वह डेंगू बुखार से पीड़ित था। अपने स्टेज नेम जूनियर बालकृष्ण के नाम से मशहूर यह चाइल्ड आर्टिस्ट अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण और उनकी हरकतों की मिमिक्री करने के लिए जाना जाता था। जी तेलुगु पर प्रसारित लोकप्रिय रिअलिटी शो ड्रामा जूनियर्स में हिस्सा लेने के बाद गोकुल की लोकप्रियता बढ़ी थी। गोकुल अपने अद्भूत मिमिक्री स्किल्स से सभी का दिल जीत लेता था। वह मूल रूप से चित्तूर जिले के मदनपल्ली शहर के रहने वाला हैं।

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोकुल पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था और आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती होने वाला था। लेकिन वह अस्पताल भी नहीं जा सका और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण ने गोकुल के माता-पिता सुमंजलि और योगेंद्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यह मासूम इस लोकप्रिय अभिनेता का बहुत बड़ा फैन था।

Very Sad to hear that our Drama Junior's Gokul Sai is no more. He was a riot at the redcarpet of #ZTKA2019 and our hearts are extremely devastated with the news of his demise. May His Soul Rest in Peace.#GoneTooSoon #RIPGokulSai #JrBalayya#ZeeTelugu pic.twitter.com/kP0Cil0iAU — ZEE TELUGU (@ZeeTVTelugu) October 18, 2019

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना दुख जताते हुए बालकृष्ण ने लिखा, 'मेरे लिए अपने प्रशंसकों से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। गोकुल उनमें से एक हैं और उनकी अचानक मृत्यु ने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की और मैं हमेशा उनकी डायलॉग डिलीवरी से हैरान रहा हूं।'

राम चरण स्टारर फिल्म रंगस्थलम की एक्ट्रेस अनसूया भारद्वाज ने भी इस प्रतिभाशाली बाल कलाकार के असामयिक निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मैंने आपसे बहुत प्यार किया और हमेशा करती हूं। मैं उनकी मां और पिता के लिए प्रार्थना करती हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को उन सब में सपोर्ट किया जो वह करना चाहते थे। मेरा बच्चा ... मुझे आपकी बहुत याद आएगी।'

😞 I loved and love you always so much... I pray for strength to his mother and father who were an inspiration to parents who support their children to pursue what they want.. #GoneTooSoon #RIPGokulSai My child... I am going to so terribly miss you... https://t.co/cEvlW8mbPf — Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) October 18, 2019

जानीमानी एक्ट्रेस और होस्ट रश्मि गौतम ने अपने ट्विटर हैंडल पर छोटे बच्चे के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वह लिखती हैं, 'इस खबर से बहुत दुखी हुईं, जो मुझे अनूसया से पता चली कि इसका कारण डेंगू था, इसलिए इसके लक्षणों से अवगत रहें और अपने वातावरण को मच्छरों से मुक्त करने के लिए खुद का ध्यान रखें।'