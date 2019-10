Rajinikanth Thalaivar 168: साउथ के सुपरस्टार Rajinikanth अब अपने अगले प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म डायरेक्टर Siva के साथ साइन की है। वे शिवा के साथ थलाइवर 168 में दिखाई देंगे। सन पिक्चर्स ने शुक्रवार को इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है। प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स 'एंथिरन' और 'पेट्टा' के बाद तीसरी बार सुपरस्टार के साथ प्रोजेक्ट करने जा रहा है।

शुक्रवार को सन पिक्चर्स के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'ब्लॉकबस्टर हिट्स एंथिरन और पेट्टा के बाद, सुपरस्टार रजनीकांत और सन पिक्चर्स की मेगा हिट कॉम्बो, थलाइवर 168 के लिए तीसरी बार फिर साथ आई है। फिल्म शिवा डायरेक्ट करेंगे।'

After the blockbuster hits Enthiran and Petta, the mega hit combo of Superstar @rajinikanth and @sunpictures come together for the third time for Thalaivar 168, Superstar’s next movie, directed by @directorsiva#Thalaivar168BySunPictures pic.twitter.com/AL5Z6ryjbG

— Sun Pictures (@sunpictures) October 11, 2019