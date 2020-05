Vidya Balan की फिल्म Shakuntala Devi भी अब सिनेमाघरों के भरोसे नहीं है। तय हो गया है कि इसे Amazon Prime Video पर ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में विद्या बालन लीड रोल में हैं और साथ में सान्या मल्होत्रा भी हैं। अमिता साध को भी इसमें खास रोल मिला है। बता दें कि गुरुवार को ही तय हुआ था कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' भी सीधे प्राइम वीडियो पर ही रिलीज की जा रही है। जब कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन में सिनेमाघर बंद हैं तो OTT प्लेटफॉर्म पर ही निर्माता अपनी फिल्में ला रहे हैं।

विद्या की फिल्म डिजिटली कब रिलीज होगी यह तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में इसे रिलीज किया जा सकता है। विद्या बालन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की घोषणा की। उन्होंने लिखा है 'यह जाहिर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब आप 'शकुंतला देवी' को बेहद जल्द प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। इस बुरे दौर में हम आपका मनोरंजन करने के लिए बेहद रोमांचित हैं।'

Delighted to announce that you will get to see #ShakuntalaDevi very soon on @PrimeVideoIN with all your loved ones. Thrilled that we will be able to entertain you in these unprecedented times. #WorldPremiereOnPrime #ShakuntalaDeviOnPrime@sonypicsprodns @Abundantia_Ent pic.twitter.com/j1IExmE0AW

— vidya balan (@vidya_balan) May 15, 2020