Sooryavanshi Box Office Collection: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) दिवाली पर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। पहले दिन बंपर कमाई करने के बाद रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की ये मूवी बॉक्स ऑफिस में पकड़ बनाए हुए है। दिवाली की छुट्टियों का फायदा फिल्म को मिलता दिख रहा है। रिलीज के पहले दिन सूर्यवंशी ने 26.29 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं शनिवार को 23.85 करोड़ कमाए हैं। जिससे कुल कलेक्शन 50.14 करोड़ हो गया।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने बताया कि रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सूर्यवंशी ने शनिवार 23.85 करोड़ और शुक्रवार को 26.29 करोड़ कमाए। फिल्म का कुल कलेक्शन 50.14 करोड़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मूवी इस सप्ताह 80 करोड़ पार करने की उम्मीद है। सूर्यवंशी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट में तरण ने लिखा, 'सूर्यवंशी ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरे दिन सुपर-स्ट्रांग होल्ड।' पहले दिन की तुलना में थोड़ी-सी गिरावट। तीसरे दिन का स्कोर आराम से 75 से 80 करोड़ छू सकता है।

#Sooryavanshi crosses ₹ 50 cr… SUPER-STRONG HOLD on Day 2… Slight dip in night shows vis-à-vis Day 1… Expect a BIGGG SCORE on Day 3, should comfortably cross ₹ 75 cr, may even touch ₹ 80 cr [+/-], PHENOMENAL… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr. Total: ₹ 50.14 cr. #India biz. pic.twitter.com/35eSgW3QUg

एक अन्य ट्वीट में तरण आदर्शन ने कहा कि सूर्यवंशी अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों की तुलना में बेहतर ट्रेंड कर रही है। बता दें फिल्म भारत में करीब चार हजार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है। वहीं विदेश में 1300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। सूर्यवंशी में अक्षय और कैटरीना के अलावा रणवीर सिंह और अजय देवगन भी हैं। इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

#Sooryavanshi is TRENDING BETTER than #AkshayKumar’s Hits like #Kesari, #HF4 and #GoodNewwz… These were released in *pre-#Covid* times with *100% occupancy* across #India… #Sooryavanshi is *post-#Covid* times with *50% occupancy* [#Maharashtra and few states]… Data follows… pic.twitter.com/OA4tPVSWSW

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 7, 2021