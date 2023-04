Aaradhya bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर जारी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने बच्चन परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यू-ट्यूब से तत्काल आपत्तिजनक जानकारी हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गूगल पर भी सख्ती दिखाई और पूछा कि क्या इस कंपनी द्वारा देश के आईटी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

आराध्या बच्चन की तबीयत को लेकर यूट्यूब टैब्लाॅइड ने अफवाहें उड़ाईं, जिसे देख परिवार गुस्सा हुआ और उन्होंने सख्त कदम उठाया है। इस बारे में बच्चन परिवार की ओर से कहा गया है कि आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर कुछ फेक जानकारी एक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर लगातार दिखाई जाती है, जो कि काफी आपत्तिजनक है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वादी (आराध्या) को 11 साल की छोटी उम्र में ही उन बातों से गुजरना पड़ता है जिनका उल्लेख मुकदमे में किया गया है। कोर्ट ने कहा, गूगल Inc अपनी नीति को विस्तारित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आईटी नियम 2021 के नियम 3(1)(b)के अनुपालन में है। अदालत ने पूछा कि आईटी नियमों में संशोधन के बाद गूगल ने अपनी नीति में कोई बदलाव किया है या नहीं और क्या यह आईटी नियमों में लाए गए संशोधनों के अनुरूप है।

Court: The grievance of the plaintiff in the plaint filed through her father is her that though she's a healthy school going child studying in Dhirubhai International school, Mumbai, certain miscreants merely for sake of publicity have been circulating videos on YouTube...

