Bollywood News: एक्टर अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब वह कान्स फिल्म फेस्टिव में जा नहीं पाएंगे। अक्षय एआर रहमान, शेखर कपूर, पूजा हेगड़े और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, वह काफी उत्सुक थे। फिलहाल वह रेस्ट करेंगे। उन्होंने पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं।

अक्षय दूसरी बार संक्रमित

यह दूसरी बार है जब अक्षय कुमार को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है। इससे पहले राम सेतु की शूटिंग के दौरान, एक्टर और क्रू के कई लोगों ने कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण किया था। जिससे अप्रैल 2021 में शूटिंग पूरी तरह से रुक गई थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो कुमार फिल्म पृथ्वीराज में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के साथ दिखाई देंगे। मूवी का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी करेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार राजा पृथ्वीराज चौहान की मुख्य भूमिका में है। सोनू सूद और संजय दत्त भी हिस्सा का हिस्सा है। फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी।

Was really looking forward to rooting for our cinema at the India Pavilion at #Cannes2022, but have sadly tested positive for Covid. Will rest it out. Loads of best wishes to you and your entire team, @ianuragthakur. Will really miss being there.

