Brahma Mishra: मुंबई के फ्लैट में मिली 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के ललित की लाश, खबर से सदमे में फैंस

वेब सीरीज मिर्जापुर (Mirzapur) में मुन्ना भैया (Munna Bhaiya) के दोस्त ललित की भूमिका निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा (Brahma Mishra) का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 नवंबर को एक्टर ने सीने में दर्द की शिकायत की और एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर द्वारा गैस की दवा देने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि बाद में वह अपने घर में मृत पाए गए। ब्रह्मा मिश्रा एनलक्स नगर सोसाइटी, मुंबई में रह रहे थे और उनका शव बाथरूम में मिला था। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मिश्रा मध्यप्रदेश के रायसेन के रहने वाले थे।

दिव्येंदु शर्मा ने ट्वीट कर पुष्टि की

मिर्जापुर में मुन्ना भैया की भूमिका निभाने वाले अभिनेता दिव्येंदु शर्मा (Divyenndu Sharma) ने इंस्टाग्राम पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की। ब्रह्मा के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, दिव्येंदु ने लिखा, कि RIP ब्रह्म मिश्रा। हमारा ललित अब नहीं है। आइए सबके लिए प्रार्थना करें।

कई फिल्मों कर चुके हैं काम

ब्रह्मा मिश्ना ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'चोर चोर सुपर चोर' से की थी। इसके बाद वो अक्षय कुमार की मूवी 'केसरी' में नजर आए थे। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिर्जापुर के रोल ललित से मिला। वो इस किरदार में छा गए थे। उनके नाम के मीम्स तक वायरल हुए थे। ब्रह्मा ने माझी द माउंटेनमैन, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में भी काम किया है।

फैंस में शोक की लहर

ब्रह्मा मिश्रा के अचानक चले जाने से फैंस में शोक की लहर है। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ट्वीटर पर #Mirzapur, #Lalit और #BrahmaMishra ट्रेंड कर रहा है।

HEARTBREAKING! 💔 Still can't believe that Brahma Mishra aka Lalit of #Mirzapur is no more. One more talented soul left us. RIP 🙏💐 pic.twitter.com/5p216oI5sG — Aavishkar Gawande (@aavishhkar) December 2, 2021

Actor #BrahmaMishra, popular as #Lalit from the Amazon series #Mirzapur passes away. He was also seen in films like Haseen Dillruba, Hello Charlie, Kesari, Dangal, Badrinath Ki Dulhania, Hawaizaada, Manjhi and series like Office Vs Office and Not Fit. Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/gNyPPNFm14 — CinemaRare (@CinemaRareIN) December 2, 2021

actor brahma mishra’s (l*du lalit) body has been lying in his apartment since three days now, are we failing as a society?#BrahmaMishra #Mirzapur — Vidhie 🌸 (@_vidhie_) December 2, 2021

Posted By: Shailendra Kumar