बंगाली एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी (Prosenjit Chatterjee) काफी ट्रोल हो रहे हैं है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खुला पत्र लिखा है। जिसमें दोनों नेताओं से फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) की शिकायत की है। अपने लेटर में प्रोसेनजीत ने राजनेताओं से हस्तक्षेप की मांग की। कहा कि क्या होगा अगर कोई अपने खाने के लिए इन एप्स पर निर्भर है। बता दें अभिनेता ने स्विगी ने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उनतक नहीं पहुंचा। जिस पर उन्होंने कंपनी पर कार्रवाई की मांग उठाई, लेकिन उनका ऐसा करना उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोग उनका ही मजाक उड़ा रहे हैं।

प्रोसेनजीत चटर्जी ने शनिवार को ट्विटर पर लेटर जारी किया। वह स्विगी के साथ अपने बुरे अनुभव को शेयर किया। लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्सव की बधाई। आशा है कि आप अच्छे हैं। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसका हाल ही में मैंने सामना किया है। 3 नवंबर को मैंने फूड डिलीवरी एप स्विगी पर ऑर्डर दिया था। कुछ समय बाद ऑर्डर की डिलीवर हो गई, लेकिन मुझे खाना नहीं मिला।

प्रोसेनजीत चटर्जी ने आगे लिखा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि कोई भी इस समस्या का सामना कर सकता है। क्या होगा अगर कोई इन फूड एप पर निर्भर है। क्या वे भूखे रहेंगे। एक्टर का पत्र पढ़ने के बाद ट्विटर पर मीम की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने कमेंट किया, हां इस गंभीर मुद्दे पर एक विरोध का आयोजन करें। जबकि दूसरे ने लिखा यह राष्ट्रीय समस्या नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्या है। यूएन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक ने कमेंट किया, 'आप अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के पीएम और चीन के अध्यक्ष को टैग करना भूल गए।'

Shame to those who are mocking you for tagging cm and PM . I further want to say that this is not national problem but an international one . @UN should take note .

— Subham (@subhsays) November 6, 2021