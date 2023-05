Shah Rukh Khan Gauri Khan Book Launch: मुंबई में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अपनी बुक 'माई लाइफ इन डिजाइन' लॉन्च की। इस इवेंट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। सोशल मीडिया पर इन दोनों की बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। शाहरुख खान और गौरी खान को बॉलीवुड का सबसे आदर्श कपल माना जाता है। शाहरुख और गौरी ने हर फैसले और हर मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे का हाथ थामे रखा। दोनों ने जिंदगी के हर ऊंचे-नीचे पड़ाव पर एक-दूसरे को सपोर्ट किया।

इस मौके पर शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ खुलासे किए। शाहरुख ने गौरी खान की वो खूबियां भी बताईं, जिन पर फिदा हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस पेशे में हूं, और उसमें जो जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली, इससे निपटने और सामान्य जीवन जीने, बच्चों की परवरिश करने के लिए उनका सहयोग बेमिसाल था। उन्होंने (गौरी खान) कभी महसूस नहीं किया कि उनकी अपनी भी कोई अलग जिन्दगी है। ...मुझे लगता है कि यह किताब उन सभी बातों का प्रतीक है...आप किसी भी उम्र में अपनी चीजें शुरू कर सकते हैं...।"

