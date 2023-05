Aditya Singh Rajput Death: टेलीविजन इंडस्ट्री से सोमवार शाम दुखद खबर सामने आई। 32 साल के स्प्लिट्सविला फेम एक्टर आदित्य सिंह राजपूत (Aditya Singh Rajput) की मौत हो गई। वे उनके अंधेरी घर में मृत पाए गए। एक्टर 11वीं मंजिल पर रहते थे। जहां उनके अपार्टमेंट के बाथरूम में उनकी बॉडी जमीन पर पड़ी मिली। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदित्य के निधन के बाद ओशिवारा पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के बयान दर्ज किए हैं।

Actor Aditya Singh Rajput death case | Oshiwara Police recorded statements of three people - his domestic help, private doctor and watchman. His mother has left from Delhi, for Mumbai. Investigation by Oshiwara Police is underway. His postmortem will be done around 11 am today…

— ANI (@ANI) May 23, 2023