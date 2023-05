Alia Bhatt Video: हर साल की तरह इस साल में सबसे बड़ी फैशन नाइट मेट गाला का आयोजन हुआ। 1 मई को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क में इस फैशन नाइट का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया पर इस इवेंट की कई सारे फोटोज वीडियोज सामने आए। मेट गाला रेड कारपेट पर इस साल आलिया भट्ट ने अपना डेब्यू किया है। मेट गाला में आलिया ने मशहूर फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग की ड्रेस पहनी थी। जो की काफी खूबसूरत लग रही थी। आलिया ने भी अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं। इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

idc what ppl say but alia bhatt literally slayed at the met gala #MetGala pic.twitter.com/4s8C0qPTqk

— MET GALA ERA (@softiealiaa) May 2, 2023