Basu Chatterjee Death: हिंदी फिल्म सिनेमा में अपने निर्देशन से अलग छाप छोड़ने वाले और इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में देने वाले महान फिल्मकार बासु चटर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 93 वर्षीय बासु दा ने आज सुबह अंतिम सांस ली। बासु दा के निधन की खबर को फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए दी है।

इरफान खान, ऋषि कपूर सहित कई फिल्मी हस्तियों के बाद अब जाने-माने फिल्ममेकर बासु चटर्जी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। बासु दा कई सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं। बता दे कि वे लंबे समय बीमार चल रहे थे। बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण काफी कमजोर हो गए थे। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर की समस्या भी थी।

IFTDA mourns the demise of Legendary Filmmaker Basu Chatterjee.A Master of Humour who delved into social and moral issues through his films.We pray to the almighty to bless his noble soul & give courage to his family to bear the irreplaceable loss. pic.twitter.com/SS946bnpbp

— Iftda India (@DirectorsIFTDA) June 4, 2020