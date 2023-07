Bigg Boss OTT 2: टेलीविजन का पॉपुलर शो बिग बाॅस हर सीजन में खूब सुर्खियां बटोरता है। इस बार का बिग बॉस ओटीटी 2 भी दर्शकों का काफी मनोरंजन कर रहा है। इस सीजन में कई चीजें ऐसी हो रही हैं, जो दर्शकों को हैरान कर रही हैं। इस सीजन में कई फेमस सितारे नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिग बाॅस के एक सीन को लेकर लोग काफी भड़क गए थे। दरअसल आकांक्षा पुरी और जद हदीद ने लिप किस किया था। इसके बाद इस किस की क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब इसे लेकर वीकेंड के वार में सलमान खान ने दोनों को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से माफी भी मांगी है।

बिग बाॅस ओटीटी को लेकर इस बार काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। इसमें आकांक्षा पुरी और जद हदीद के किस ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी है। बता दें कि जद और आकांक्षा ने टास्क के दौरान मिले डेयर को स्वीकार कर, एक-दूसरे को लिप किस किया था। इसके अलावा जद ने लड़ाई के दौरान बेबिका को भी काफी कुछ कहा था। जद की इन हरकतों पर सलमान खान काफी नाराज थे। उन्होंने इस हरकत की आलोचना की और कहा कि पहले कभी उनके शो में इस तरह की कोई सीमा पार नहीं की गई थी। वीकेंड का वार एपिसोड के शुरू होते ही सलमान खान ने जद की अश्लीलता के लिए दर्शकों से माफी मांगी।

Salman Khan says, "I am out of here and I am leaving the show," #WeekendKaVaar pic.twitter.com/mIC1TVbhIu

सलमान ने कहा अगर आगे कभी ऐसा कुछ हुआ तो वे शो छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दो सीजन के बाद फैमिली साथ बैठकर ये शो देखने लगी थी। लेकिन जद और आकांक्षा की हरकत ने दर्शकों को एक बार फिर नाराज कर दिया है। सलमान ने आकांक्षा और जद को फटकार भी लगाई। सलमान ने आकांक्षा को कहा कि उन्होंने डेयर के नाम पर किस किया और फिर ये कहा कि वे एक्टर हैं और ऐसा करना उनके लिए नाॅर्मल है। सलमान ने आगे कहा उनके शो पर कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है।

When you leave #BiggBossOTT2 you can do whatever u want to do, this stuff doesn't happen in my movies nor would i allow it in my shows/house. 🙌🏻#SalmanKhan to Jad & Akanksha. #WeekendKaVaar pic.twitter.com/OL1BMU0b8j

— Nᴀᴠ Kᴀɴᴅᴏʟᴀ ☬ (@SalmaniacNav) July 2, 2023