Badshah-BTS Army: बॉलीवुड रैपर और सिंगर बादशाह के गाने रिलीज होते ही हिट हो जाते हैं। वहीं हाल ही में उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है। इस गाने के हिट होने की बजाय इस पर काफी बवाल हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही आई शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी के लिए बादशाह ने एक गाना गाया है। इस गाने का नाम इस्सा वाइब है। गाने के बोल सुनकर कोरियन बैंड बीटीएस के फैंस भड़क उठे हैं। उन्होंने रैपर पर बैंड के सदस्यों का अपमान करने का आरोप लगाया है। अब बादशाह को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है।

Well, lyrics dekh k esa ni lgg rha ki Badshah is trying to spread hate or smthng. I assume, he is referring the word "Biba" to the girl in the Mv who is ofc a pretty woman nd also a fan of BTS. Nd Badshah wants his playlist to be in her playlist which is a BTS playlist+ pic.twitter.com/IEPXlzBNOZ

दरअसल ब्लडी डैडी के इस गाने के बोल हैं ‘हाए नी तेरे नखरे, ये ऐसे दीवा, तुझे हैंडल नहीं कर सकता, कोई मेरे सिवा। प्लेलिस्ट हैड बन्नी बीटीएस बीबा, हर रात बियर पीनी है तुझे किबा।’ अब इस गाने में बीटीएस के बाद ‘बीबा’ शब्द को लेकर बीटीएस फैंस काफी भड़क रहे हैं। बीटीएस आर्मी के मुताबिक इस शब्द का अर्थ सुंदर महिला होता है। गाने में बीटीएस के साथ इस शब्द के इस्तेमाल से पॉप बैंड के फैंस नाराज हो गए हैं। ट्विटर पर बादशाह को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा ‘बादशाह ने अपने गाने में बीटीएस को क्यों जोड़ा। उन्हें पता है कि भीड़ और हाइप कैसे बनाना है।’

Wdym Badshah included BTS in his lyrics! Man knows where clout and hype comes from

वहीं एक और यूजर ने लिखा ‘ब्लडी डैडी में अपने गाने के बेकार बोल के साथ बीटीएस की बेइज्जती करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे पता है कि आप उनसे जलते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। लेकिन कम से कम उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं। हम बीटीएस आर्मी मांग करते हैं कि गाने के बोल बदले जाएं या तो गाना ही हटा दिया जाए….नहीं तो आप जानते ही हैं।’ बता दें कि बीटीएस एक कोरियन बाॅय बैंड है। दुनियाभर में इस बैंड की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इस बैंड की शुरुआत साल 2010 में हुई थी।

Badshah...how dare you..? Insulting #BTS with your cheap lyrics in the bloody daddy song..I knw u are jealous that u can never be like them.. never ever..but atleast have some respect for them..

We ARMY's demand either edit the lyrics or remove the song..or else u knw..!!

— Apoorva♡JK 👸🏻🧚🏻‍♀️💜♥️ (@apoorva__jk) June 21, 2023