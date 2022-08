Mumbai: मुंबई पुलिस ने न्यूड फोटो शूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह को सोमवार यानी 22 अगस्त को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। लेकिन रणवीर सिंह के कल पुलिस के समक्ष पेश होने की संभावना नहीं है। दरअसल एक्टर ने पुलिस से दो हफ्तों का समय मांगा है। अब चेंबूर पुलिस उन्हें नये डेट के साथ फिर से समन भेजेगी। इससे पहले शुक्रवार, 12 अगस्त को पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। लेकिन रणवीर सिंह घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए यह नोटिस उनके नौकर ने रिसीव किया। आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने एक मैग्जीन के लिए न्यूड फोटो शूट करवाया था और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। इसे लेकर कई संगठनों ने नाराजगी जताई थी। कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन के साथ मुंबई के 4 पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज करवाया गया था।

Nude photoshoot controversy | Chembur police station had summoned actor Ranveer Singh asking him to appear tomorrow. The actor has sought 2 weeks time to appear, now fresh summons will be sent by Chembur police after fixing a new date: Mumbai Police

(File Pic) pic.twitter.com/FHuPijFDIS

— ANI (@ANI) August 21, 2022