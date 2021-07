Justice for Bruno: केरल में एक कुत्ते के साथ हुई अमानवीयता का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग एक कुत्ते को बोट से बांधकर पीटते हुए दिख रहे हैं। ब्रूनो नाम के इस कुत्ते को इन लोगों ने पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया। कुत्ते तो सिर्फ इसलिए लाठी डंडों से पीटकर मार दिया गया क्योंकि वह किसी को बोट के नीचे सो गया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुत्ते के लिए न्याय मांगा जा रहा है। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने भी ब्रूनो के लिए न्याय मांगा है।

आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा, दिशा पटानी, सोफी चौधरी और जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ब्रूनो के लिए न्याय मांगा है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा "घिनौना कृत्य, जब तक उन्हें दंडित नहीं किया जाता, तब तक वे इससे बाज नहीं आएंगे! ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग बदलने वाले नहीं हैं!!!"

वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नाडिंस ने लिखा "जस्टिस फॉर ब्रूनो" साथ ही उन्होंने गुस्से वाला एक इमोजी भी लगाया। दिशा पटानी ने की दोषियों को सजा दिलाने की मांग की।

एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने 2 जुलाई के दिन अपने ट्वीट में केरल के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा " माननीय मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में जानवरों के साथ क्रूरता का एक और मामला। क्या हम आपको याद दिला सकते हैं कि किसी भी देश की महानता और नैतिक प्रगति इस बात से पता चलती है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होता है। उम्मीद करती हूं कि आप इसकी शुरुआत करेंगे और कठोर नियम बनाएंगे।"

Respected @CMOKerala , one more instance of extreme cruelty to animals in your state. May we recall; “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” Hoping u lead the way & enforce strict laws & punishments🙏🏼 #JusticeForBruno

— Sophie C (@Sophie_Choudry) July 2, 2021