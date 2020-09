Kangana Ranaut Hits Back At Jaya Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut ने समाजवादी पार्टी सांसद Jaya Bachchan द्वारा भाजपा सांसद Ravi Kishan और खुद के खिलाफ किए गए कमेंट्स पर पलटवार किया। जया बच्चन ने कंगना रनोट के उस बयान की आलोचना की थी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की तुलना 'गटर' से की थी। कंगना रनोट ने पलटवार करते हुए कहा कि जया जी अगर सुशांत की जगह आपके बेटे अभिषेक होते और मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता होती तब भी आप यहीं कहतीं।

दरअसल सोमवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, जिसपर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन मंगलवार को राज्यसभी में बोल रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया वो इसे गटर कह रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही कंगना ने पलटवार किया।

Jaya ji would you say the same thing if in my place it was your daughter Shweta beaten, drugged and molested as a teenage, would you say the same thing if Abhieshek complained about bullying and harassment constantly and found hanging one day? Show compassion for us also 🙏 https://t.co/gazngMu2bA

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 15, 2020