Kangana Ranaut News LIVE Update: कंगना रनोट और शिवसेना के बीच चल रहा पंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिनेत्री ने शुक्रवार सुबह भी एक के बाद एक ट्वीट किए। Kangana Ranaut ने एक ट्वीट में बाला साहेब ठाकरे का वीडियो शेयर किया। Kangana Ranaut ने लिखा, महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस जैसी बन जाएगी। पार्टी की हालत देख आज उनकी भावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। (नीचे देखें वीडियो) साथ ही कंगना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिय गांधी से भी सवाल किया। एक्ट्रे्स ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा दिए गए कृत्य से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉ. अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकतीं?

एक अन्य ट्वीट में Kangana Ranaut ने लिखा, आप पश्चिम में पले बढ़े हैं और भारत में यहां रहते हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत हो सकते हैं। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून तथा व्यवस्था का मजाक बना रही है, तो इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता का न्याय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप करेंगी।

Kangana Ranaut की मां भी आई सामने

इस बीच, Kangana Ranaut की मां आशा रनोट भी सामने आई हैं। उनका कहना है कि बेटी को परेशान किया जा रहा है। आशा रनोट ने भी शिवसेना पर निशाना साधा और कहा कि यह बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। यह डरपोक और कायर शिवसेना है।

Great Bala Saheb Thakeray one of my most favourite icons, his biggest fear was some day Shiv Sena will do Gutbandhan and become congress ⁦@INCIndia⁩ I want to know what is his conscious feeling today looking at the condition of his party ? pic.twitter.com/quVpZkj407

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 11, 2020