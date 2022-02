Karnataka Hijab Controversy । कर्नाटक में हिजाब विवाद थम नहीं रहा है और अब इस विवाद में कई बॉलीवुड हस्तियां भी जुड़ गई है। ये विवाद अब हिजाब से आगे बढ़ते हुए केसरी गमछा तक पहुंच गया है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में जारी इस विवाद पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, स्वरा भास्कर, किम शर्मा, कमल हासन और ऋचा चड्ढा सहित कई फिल्मी सितारों ने अपनी प्रतिक्रया दी है। जानिए इन स्टार सेलिब्रिटी ने इस विवाद पर क्या कहा -

हेमा मालिनी बोली, यूनिफॉर्म का सम्मान हो

भाजपा नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के सम्मान की बात किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा ने हिजाब विवाद को शर्मनाक बताया है।

रिचा चड्ढा ने वीडियो शेयर कर लिखे ये बात

रिचा चड्ढा ने ट्विटर पर हिजाब पहने एक लड़की का वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लड़के जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं। रिचा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने लड़कों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। कायरों का झुंड एक अकेली छात्रा पर हमला करने में गर्व महसूस कर रहा है। ये शर्मनाक है। आने वाले कुछ सालों में ये सभी जॉबलेस, निराश और दरिद्र हो जाएंगे। क्या है गरीब परवरिश। ऐसों के लिए कोई सहानुभूति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। मैं इस तरह की घटनाओं पर थूकती हूं।

Raise your sons better! A bunch of ugly, cowards attacking a lone woman in a pack and feeling proud of it ? WHAT LOSERS! Shameful. They'll be jobless, more frustrated and penniless in a few years. What poor upbringing! No sympathy, no redemption for them. I spit on your kind. https://t.co/tvsdBwREZO

— RichaChadha (@RichaChadha) February 8, 2022