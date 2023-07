Nana Patekar In Gadar 2: साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'गदर 2' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। ये फिल्म अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी रिलीज से पहले दर्शकों के लिए फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तारा और सकीना की लव स्टोरी में 'नाना पाटेकर' की भी एंट्री होने जा रही है। फैंस इस खबर को सुनकर बेहद खुश हो रहे हैं। अब इसके साथ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नाना पाटेकर किसी रोल में दिखाई देंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर नाना पाटेकर गदर 2 में किसी भूमिका में होंगे।

#Xclusiv… NANA PATEKAR DOES VOICEOVER FOR ‘GADAR 2’… #NanaPatekar has lent his voice for #Gadar2… #Nana’s voiceover will introduce #Gadar2 to the moviegoers at the very start of the film.

It may be recalled that #OmPuri had done the voiceover for the introductory scenes of… pic.twitter.com/m6Cj9ergZB

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2023