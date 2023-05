AR Rahman Live Concert। बॉलीवुड के विख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान एक बार फिर सुर्खियों में है। रात 10 बजे के बाद भी पुणे में चल रहे ए.आर. रहमान के एक शो को पुलिस ने बीच में ही रोककर बंद करवा दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों ए.आर. रहमान अपनी पत्नी को हिंदी में नहीं तमिल भाषा में बात करने के लिए टोकने को लेकर ट्रोल हुए थे। अब पुलिस ने 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे में ए आर रहमान का एक लाइव कॉन्सर्ट बीच में रोक दिया।

Pune! Thank you for all the love and euphoria last night! Was such a roller coaster concert! No wonder Pune is home to so much classical music!

We shall be back soon to sing with you all again!

#2BHKDinerKeyClub @heramb_shelke @btosproductions EPI pic.twitter.com/UkBn09FwLj

