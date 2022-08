Raju Shrivastava Health: इस समय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। सभी लोग उनकी सेहत को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 9 दिनों से राजू एम्स में भर्ती हैं। वही गुरुवार की रात राजू को न्यूरो कार्डियोलॉजी साइंस के आईसीयू में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट मिली थी कि राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड है। वह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वहीं उनकी हेल्थ की खबरों के बीच राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने कॉमेडियन की हेल्थ की लेटेस्ट अपडेट दी है। राजू की पत्नी शिखा श्रीवास्तव की तरफ से राजू के मुख्य सलाहकार अजीत सिन्हा ने यह बताया है कि राजू की सेहत में कल की तुलना में आज सुधार हो रहा है।

I just confirmed from my personal resources that even though #RajuShrivastav ji is still on the ventillator, his condition is improving. Please don’t spread rumours. Raju ji will wake up soon.

