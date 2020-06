देश की सीमा पर तैनात रहते हुए रात दिन सुरक्षा में लगे सैनिक अपने घर पर भी संदेश पहुंचाने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। सीमा पर तैनात एक ऐसे ही सैनिक ने हवा के जरिए अपनी मां तक संदेश पहुंचाने की चाहत दिखाई है। इसके लिए उसने गाना गाते हुए वीडियो बनाया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन (Ravina tandon) ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। सैनिक द्वारा गाए इस गीत को सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा क्योंकि इस गाने में जवान ने गाना गाते हुए हवा से यह अपील की है कि वह अपनी मां तक उसका संदेश पहुंचा दे।

रवीना टंडन ने किया ये ट्वीट

रवीना टंडन ने इस गाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है 'मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा गला रुंध सा गया है...यह हैं देश की मिट्टी के सच्चे बेटे... मेरे वीर, मेरे भाई, मेरा प्यारे... नसों में क्षमता और मातृभूमि के लिए जुनून... आप जहां भी हो, आई लव यू वीरा।'

Tears in my eyes and a lump in my throat... the true sons of the soil.. my Veers , my brothers, my loves... talent in the viens and junoon for their motherland...♥️♥️♥️♥️♥️ I love you Veera, wherever you may be ... pic.twitter.com/fqP1oC9UmR

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 23, 2020