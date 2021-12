मास्टर ब्लास्टर और देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर ने भी अब विज्ञापन इंडस्ट्री में एंट्री मार ली है। Sara Tendulkar जल्द ही कपड़ों की एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का विज्ञापन करते नजर आएंगे। हाल ही में Sara Tendulkar एक वीडियो में शानदार आउटफिट में अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। इस विज्ञापन में Sara Tendulkar अभिनेत्री बनिता संधू और तानिया श्रॉफ के साथ नजर आ रही हैं। सारा की उम्र अभी 24 साल है और सोशल मीडिया पर भी उनके काफी प्रशंसक हैं।

Sara Tendulkar ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

सारा तेंदुलकर ने भी हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। ब्राउन कलर के आउटफिट में Sara Tendulkar को उनके फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं। इस विज्ञापन में Sara एक झील के किनारे नजर आ रही हैं और वह अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में सारा अकेली नजर आ रही हैं लेकिन कुछ देर बाद इस वीडियो में बनिता संधू और तानिया श्रॉफ भी दिखाई देते हैं।

The cute #SaraTendulkar, the girl we’ve seen smiling next to her parents #Anjali and #SachinTendulkar, is now a model! Yes, you read that right. The 24-year-old was recently featured in a fashion campaign, where she showed off her modelling chops. pic.twitter.com/3bBu1LlzdK

— Drdoda (@thaibahtbag) December 7, 2021